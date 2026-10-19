Consiglio comunale di Riccione, in aula la surroga di Chiara Biagini e il canile intercomunale

In discussione la convenzione per la gestione del canile e la ripartizione dei costi

Il Consiglio comunale di Riccione torna a riunirsi giovedì 22 ottobre alle ore 20:00 presso la sede della Civica Residenza. I lavori dell’aula si apriranno con i tradizionali momenti dedicati alle comunicazioni istituzionali, alle domande di attualità, alle risposte ai quesiti avanzati dai consiglieri e alla successiva presentazione di nuove interrogazioni e interpellanze.

I temi dell’assemblea e gli interventi in programma

Tra i passaggi principali della serata figura l’atto relativo alla surroga della consigliera Chiara Biagini e la contestuale convalida dell’ingresso del subentrante Giorgio Galavotti. Successivamente, l’assemblea sarà chiamata a esprimersi sull’approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata del canile intercomunale di Riccione e la ripartizione dei relativi costi per la tutela della popolazione canina e felina.

Completano l’ordine del giorno le ratifiche delle variazioni urgenti al bilancio di previsione e la discussione sulla terza variazione al programma triennale dei lavori pubblici per l’elenco annuale in corso.

La seduta sarà visibile in diretta streaming sul portale Riccione Civicam.



