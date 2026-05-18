Consultorio di Rimini, donato un ecografo 4D

Nuova tecnologia per la diagnostica ginecologica e rafforzamento della rete consultoriale: nel 2025 oltre 18mila utenti e crescita dei servizi per adolescenti e famiglie

Si è svolta nei giorni scorsi, al Consultorio Familiare di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un ecografo ginecologico di ultima generazione (alta fascia con tecnologia 4D) da parte della Banca Malatestiana. Si tratta di un gesto concreto di responsabilità sociale e vicinanza al territorio che testimonia il valore della collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e il mondo delle realtà economiche locali. In tal senso un esempio virtuoso di attenzione alla comunità, capace di generare benefici diffusi e duraturi a favore delle donne, delle famiglie, dei giovani e dell’intero territorio riminese.

L’acquisizione del nuovo ecografo consentirà infatti di eseguire esami diagnostici di elevata qualità, migliorando ulteriormente l’efficacia delle prestazioni offerte. Inoltre, grazie a questa donazione, è stato possibile destinare due ecografi di fascia media ad altrettante sedi consultoriali, ampliando così la capacità diagnostica dell’intera rete territoriale.

Alla cerimonia erano presenti il Direttore di Distretto di Rimini, Mirco Tamagnini, la Direttrice dei Consultori Familiari Rimini-Riccione, Michela Piva, con una rappresentanza dello staff medico e infermieristico, la Presidente della Banca Malatestiana, Enrica Cavalli, insieme con i Consiglieri Marianna Girolomini e Roberto Cenci e la Vicepresidente del Consiglio Paola Savini.

“Ricevere questa donazione ha rappresentato per noi un momento di grande emozione – ha sottolineato la dottoressa Piva - e al tempo stesso un importante riconoscimento del valore delle attività che quotidianamente vengono svolte all’interno dei consultori, nonché della fiducia riposta nei nostri progetti e nel nostro impegno verso la comunità”.

Ai ringraziamenti si è unito anche Mirco Tamagnini: “Questa donazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni sanitarie e realtà del territorio. Investire in tecnologie moderne significa garantire ai cittadini servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini ai bisogni delle persone, rafforzando al tempo stesso la rete dei consultori quale presidio fondamentale di prevenzione, assistenza e promozione della salute”.

“Il sostegno alla salute è uno dei pilastri del nostro impegno cooperativo – ha ricordato la Presidente della Banca Malatestiana, Enrica Cavalli –. Con queste donazioni la banca si conferma vicina alla comunità locale: investire in tecnologie e strumenti per la sanità pubblica significa investire nella qualità della vita delle persone e nel lavoro quotidiano del personale sanitario, generando benefici reali e duraturi per il territorio”.

Il Consultorio Familiare si avvale di un gruppo multiprofessionale composto da ostetriche, ginecologi, psicologi e assistenti sociali, che operano in maniera integrata. L’attività è rivolta alla tutela e alla promozione della salute della donna lungo tutto l’arco della vita, dall’adolescenza alla menopausa, con particolare attenzione anche al benessere relazionale e familiare della coppia. Nell’ambito delle azioni di prevenzione e promozione della salute dedicate ai più giovani, vengono realizzati interventi di educazione alla sessualità e all’affettività. Parallelamente si stanno potenziando gli interventi rivolti agli adolescenti attraverso la presenza dell’andrologo all’interno dello Spazio Giovani, con l’obiettivo di favorire una maggiore attenzione anche alla salute maschile e alla prevenzione precoce. Tra i percorsi attivati rientra inoltre “Liberiamoci dalla violenza”, progetto rivolto agli uomini autori di comportamenti maltrattanti, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere attraverso interventi di supporto e responsabilizzazione. Particolare rilievo viene attribuito anche al coinvolgimento dei papà nei percorsi di gravidanza, nascita e cura del bambino, promuovendo una genitorialità condivisa e consapevole. È attivo infine uno spazio dedicato alle donne immigrate, con la presenza di mediatrici culturali, per favorire l’accesso ai servizi, l’inclusione e una presa in carico attenta alle diverse esigenze culturali e linguistiche.

Nel 2025 sono state 18.317 le persone che hanno usufruito dei servizi consultoriali. Circa il 60% delle gravidanze viene seguito all’interno dei Consultori, dove sono garantiti tutti gli esami diagnostici previsti dai LEA, assicurando percorsi di assistenza qualificati e accessibili. Particolarmente significativo è stato inoltre l’incremento del 10% nella presa in carico di adolescenti e giovani adulti all’interno dello Spazio Giovani, a conferma della crescente necessità di servizi dedicati all’ascolto, alla prevenzione e al supporto delle nuove generazioni. In particolare, sono stati 3.086 gli adolescenti tra i 14 e i 19 anni presi in carico nel 2025.



