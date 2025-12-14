Conte ad Atreju: "La sedia vuota è quella di Meloni"

Alla kermesse romana erano presenti anche altri protagonisti del campo largo, tra cui Matteo Renzi, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli

Alla festa di Fratelli d’Italia, Atreju, il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha fatto il suo ingresso tra i leader del cosiddetto “campo largo”, salutando l’assenza di Elly Schlein. A presentarlo è stata la deputata FdI Augusta Montaruli: “C’è chi viene ad Atreju e chi scappa”, ha detto, facendo riferimento all’invito declinato dalla segretaria del Pd, e rendendo omaggio al “coraggio” di Conte.

L’ex premier, a sua volta, ha commentato con una battuta sulla leader di FdI: “La sedia vuota è quella di Meloni: da buona padrona di casa, poteva venire. Ma verrà il giorno”. Conte ha poi ribadito la linea politica del M5s: “L’alleanza con il Pd ci sarà solo se si concretizzeranno le nostre battaglie nel programma, poi verrà la scelta per Palazzo Chigi”.

Alla kermesse romana erano presenti anche altri protagonisti del campo largo, tra cui Matteo Renzi, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Non sono mancati Carlo Calenda e Piercamillo Magi, mentre la segretaria dem ha scelto di non partecipare, convocando in contemporanea l’Assemblea nazionale del Pd che sancirà la nuova maggioranza allargata a Stefano Bonaccini.

Dal palco di Atreju sono arrivati anche i commenti dei dirigenti di FdI: Ignazio La Russa ha affermato, tra gli applausi, “Non ci hanno visto arrivare, noi sappiamo fare sintesi”. Un richiamo alla storia del partito è arrivato con un amarcord dalla Fiamma Tricolore a Giorgia Meloni, seguita dalla provocazione del consueto “Me ne frego”.