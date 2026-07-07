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Contesa per il cane dopo l'addio: assolto il 52enne, ora l'ex rischia l'accusa di calunnia

Guerra per il cane dopo la rottura

A cura di Glauco Valentini Redazione
07 luglio 2026 07:34
Contesa per il cane dopo l'addio: assolto il 52enne, ora l'ex rischia l'accusa di calunnia - Repertorio
Repertorio
Rimini
Cronaca
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Assolto perché il fatto non sussiste il 52enne accusato di essersi appropriato del cane meticcio dell’ex compagna dopo la fine della loro relazione. La donna sosteneva di esserne la proprietaria, producendo i documenti dell’anagrafe canina. L’uomo, invece, ha sempre rivendicato la proprietà dell’animale e la difesa ha ipotizzato la falsificazione della firma sui documenti di cessione. Una tesi che ha inciso sulla decisione del giudice. La donna potrebbe ora essere chiamata a rispondere di calunnia.

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