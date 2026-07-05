Misano, coppia in moto finisce fuori strada durante il weekend Ducati: interviene l'elisoccorso

L'incidente in via Del Bianco senza il coinvolgimento di altri veicoli: i due centauri trasportati al Bufalini, non sono in pericolo di vita

Brutto incidente nel pomeriggio di sabato 4 luglio a Misano Adriatico, dove in questi giorni è in corso il tradizionale raduno Ducati. Una coppia di centauri, in sella a una moto della casa di Borgo Panigale, è finita fuori strada mentre percorreva via Del Bianco. Le cause dell'uscita di strada sono ancora in corso di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due motociclisti. Considerata la gravità delle lesioni riportate, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Entrambi i feriti sono stati trasferiti all'ospedale Bufalini di Cesena per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.