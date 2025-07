Continua la Notte Rosa a Riccione tra spettacoli e danza. Michelle Hunziker conquista il pubblico con energia e sorrisi

A Riccione grandi volti della danza come Kledi e Syria

La Notte Rosa di Riccione è una scia luminosa ricchissima di appuntamenti che anche ieri ha regalato momenti indimenticabili e cartoline da ricordare a chi ha scelto la Perla verde per le vacanze e il relax. Tantissime le persone che hanno partecipato agli eventi distribuiti in tutta la città, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato, tra danza, musica, talk, spettacoli per famiglie e momenti dedicati al benessere in compagnia di volti noti dello spettacolo e della cultura: Kledi, Syria, Michelle Hunziker, Alberto Pellai, Salvo & Giorgia, le grandi étoile internazionali. E questa sera si prosegue con l’inaugurazione della mostra dedicata a “Il Paradiso delle Signore” alla presenza degli autori, dei registi e dei protagonisti della nota serie televisiva.

Dichiarazione della sindaca di Riccione, Daniela Angelini

“Aver anticipato la data della Notte Rosa all’inizio dell’estate si è rivelata una scelta vincente. Riccione ha vissuto con entusiasmo queste giornate, registrando una grande partecipazione da parte del pubblico, con tantissimi turisti già presenti in città. I numeri saranno oggetto di valutazione nei prossimi giorni, ma possiamo fin da ora dire che le presenze sono state importanti, a conferma del valore di un progetto che punta sull’identità e sulla visione di città. Abbiamo voluto una Notte Rosa che fosse molto più di una festa: un racconto corale di emozioni, arte e spettacolo, capace di parlare a ogni fascia d’età e di promuovere Riccione come una destinazione vivace, accogliente e di grande qualità."

"Il programma che abbiamo costruito, con eventi pensati e curati nei minimi dettagli, ha messo al centro contenuti in grado di attrarre un pubblico qualificato, in sintonia con lo stile e l’immagine di una Riccione che ama presentarsi al mondo come una città del sorriso, della bellezza e della cultura. Abbiamo scelto la strada della qualità e della coerenza con il nostro territorio, portando in città artisti come Michelle Hunziker, Kledi, Syria, Simone Montedoro, Paolo Ruffini e Alberto Pellai, per dar vita a un cartellone che ha unito danza, musica, benessere, teatro, arte e intrattenimento. Riccione si è trasformata in un palcoscenico diffuso dove tutto dialoga: la spiaggia, le ville, le piazze, la natura e la cultura. È questa la Riccione che vogliamo raccontare: una città viva, autentica, elegante, sempre pronta a innovarsi senza mai perdere la sua anima. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato in questi giorni e nelle settimane e i mesi precedenti per rendere possibile tutto ciò che è avvenuto. Ringrazio le forze dell’ordine e gli operatori sanitari, dalla Polizia locale ai carabinieri, dalla Croce Rossa alla Protezione civile a tutti gli altri corpi ed enti, per il grande lavoro svolto, insieme anche ai comitati d’area che hanno contribuito all’organizzazione”.

L’eleganza della “Magia in movimento” che ha fatto sognare piazzale Roma

Pubblico estasiato per uno degli appuntamenti più attesi e applauditi della Notte Rosa: lo spettacolo “Magia in movimento” ha incantato i tantissimi che hanno affollato piazzale Roma nella serata di ieri, sabato 21 giugno, regalando una straordinaria esperienza di danza di altissimo livello. Diretto da Kledi, l’evento ha portato sul palco oltre venti artisti, tra étoile di fama internazionale e giovani promesse dell’Accademia Bartolacci. Tra i protagonisti anche Daniele Doria, vincitore di “Amici”, affiancato da prime ballerine e ballerini provenienti da prestigiosi teatri e compagnie come lo Staatsballett di Berlino, il Royal Ballet, l’Opera di Roma, l’English National Ballet e i Grands Ballets Canadiens. Un susseguirsi di piroette, assoli e passi a due ha animato la scena, tra tecnica impeccabile e forte carica emotiva. Le coreografie, raffinate e artisticamente intense, hanno reso omaggio alla bellezza del movimento, accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante tra storie, stili e culture. A fare da filo conduttore della serata, la voce calda e coinvolgente di Simone Montedoro, che ha introdotto con eleganza ogni esibizione, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva e immersiva.

L’energia esplosiva di Michelle Hunziker che ha travolto piazzale San Martino

È bastato un “buongiorno” con l’accento romagnolo per far capire a tutti che quella sarebbe stata una giornata speciale. “Mi sono svegliata qui a Rizzòne, sono troppo contenta! Adesso mi vado a mangiare una piadina con lo squacquerone e poi vi aspetto tutti in piazza San Martino!”, ha detto Michelle Hunziker in una delle sue storie Instagram, mentre il sole cominciava a scaldare la spiaggia, ieri mattina, 21 giugno.

Con la sua consueta ironia e un’energia contagiosa, Michelle ha trasformato piazzale San Martino in un palcoscenico a cielo aperto tra workout, yoga, beauty tips e momenti di puro divertimento. Tutte le attività erano sold out, ma il vero spettacolo è stato il contatto diretto con il pubblico: sorrisi, selfie, autografi, abbracci e una disponibilità rara. Un evento che ha attirato una folla enorme di curiosi, oltre ai partecipanti alle attività sportive.

L’occasione era il Goovi Summer Wave, l’evento ideato e promosso da Michelle stessa, dedicato al benessere, alla cura di sé e al movimento, che ha animato la città con un programma ricco e coinvolgente. Una delle protagoniste indiscusse della Notte Rosa di Riccione, di cui questo appuntamento è stato uno dei momenti più attesi. Tra gli episodi più toccanti, la gag affettuosa con Graziella, una signora di 94 anni di Sassuolo, che partecipava con entusiasmo alle attività sotto il sole. Michelle l’ha notata e non ha resistito: “Sono io che voglio fare una foto con lei, perché sogno di arrivare alla sua età così! Venga su, venga sul palco!”

A Graziella, Michelle ha subito chiesto: “Lei deve raccontarci perché è importante fare sport.” Pronta e spiritosa, la risposta della signora di Sassuolo: “Perché ci si innamora, come a 18 anni!”

Solare, generosa, coinvolgente, Michelle ha guidato la giornata con la spontaneità che la rende tanto amata, scherzando con il pubblico anche in romagnolo: “Uè, dai che sem a Rizzòne! Movimento!”

A confermare l’importanza dell’iniziativa, la presenza della sindaca di Riccione Daniela Angelini e dell’assessora al Turismo Roberta Frisoni, che hanno voluto esserci per celebrare un evento capace di unire promozione del territorio, partecipazione attiva e tanto entusiasmo. È stata una vera festa del benessere, dell’energia condivisa e dello stare bene insieme, che resterà tra i momenti più belli di questa edizione della Notte Rosa. E come ha detto Michelle, che ha continuato a promuovere l’iniziativa e Riccione per tutta la giornata dal suo profilo Instagram da quasi 6 milioni di follower, salutando la folla: “Grazie a tutti! È stata una giornata meravigliosa, vi voglio bene!”

Gran finale del “Kids Family Festival” con Alberto Pellai, Salvo & Giorgia, il musical “Seconda stella a destra”

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 del “Kids Family Festival”, che nella serata di ieri, sabato 21 giugno, ha regalato al pubblico un finale ricco di emozioni, contenuti e divertimento. Famiglie e bambini hanno animato l’arena di piazzale Ceccarini, partecipando con entusiasmo a un susseguirsi di eventi e iniziative che hanno saputo unire riflessione e intrattenimento.

Particolarmente apprezzato il talk educativo di Alberto Pellai, autore del libro “Allenare alla vita”, che ha affrontato il tema del ruolo genitoriale con profondità e sensibilità, offrendo spunti preziosi per comprendere come accompagnare i figli nella crescita, tra nuove fragilità e sfide contemporanee. A seguire, Fondazione Cetacea e MareVivo hanno proposto un incontro coinvolgente sull’ecosistema marino, sensibilizzando adulti e bambini sull’importanza della tutela del mare.

La serata è poi proseguita all’insegna del divertimento con lo show live dei 44 Gatti, accolto con grande entusiasmo dai più piccoli, e la parata in costume dei personaggi dei cartoni animati più amati.

Grande partecipazione anche per lo spettacolo della seguitissima famiglia “Salvo & Giorgia”, tra i protagonisti del web. La famiglia di Terranuova Bracciolini, diventata celebre su YouTube, ha condiviso con il pubblico storie e curiosità della loro quotidianità, in un momento di racconto autentico che ha coinvolto grandi e piccoli.

Tra gli eventi più apprezzati dal pubblico anche lo spettacolo “Seconda stella a destra”, per la regia e coreografia di Elena Ronchetti. Una lettura intensa e originale della leggenda di Peter Pan che ha saputo emozionare il pubblico grazie a una narrazione avvincente. Tra interpretazioni coinvolgenti, coreografie suggestive, musiche evocative e atmosfere sospese tra sogno e poesia, il musical ha conquistato spettatori di tutte le età, raccogliendo lunghi applausi e confermandosi uno dei momenti più apprezzati.

Non sono mancate attività e laboratori che hanno trasformato l’arena di piazzale Ceccarini in un luogo magico, lasciando nei piccoli ospiti e nelle loro famiglie il ricordo di una serata davvero speciale.

L’alba in controluce della Notte Rosa: grazia, eleganza e raffinatezza con Kledi e Syria

Tanta gente, tra riccionesi e turisti, ha salutato l’alba di questa mattina, domenica 22 giugno, sulla spiaggia libera della zona Marano per il primo, emozionante appuntamento della rassegna “Albe in controluce”. Alle prime luci del giorno, mentre il cielo sfumava tra i colori tenui dell’aurora e il mare iniziava a brillare di riflessi dorati, il pubblico ha vissuto un momento di rara bellezza: l’ouverture musicale di Demetrio Cecchitelli ha introdotto una performance intensa e poetica, con Kledi protagonista assoluto sulla sabbia, accompagnato da quattro danzatori della MM Contemporary Dance Company in una toccante interpretazione del “Bolero” di Ravel. Un’esibizione di grazia e talento che ha incantato tutti. Subito dopo, la voce raffinata ed elegante di Syria ha avvolto la spiaggia in un’atmosfera intima e sofisticata, con un concerto tributo alla musica brasiliana e a Ornella Vanoni. Un’alba indimenticabile, accolta da un pubblico numerosissimo, incantato e partecipe che ha applaudito a lungo gli straordinari interpreti della Notte Rosa di Riccione sulla spiaggia, all’alba.





“Il Paradiso delle Signore in mostra”: oggi, 22 giugno, inaugurazione a Villa Franceschi

Fino al 28 giugno, Riccione ospita l’Italian Global Series Festival, la nuova rassegna internazionale dedicata alle serie Tv, con incontri, anteprime, premi, masterclass e volti celebri. Oggi pomeriggio, domenica 22 giugno, come primo evento del festival, si inaugura a Villa Franceschi alle 19 una straordinaria mostra immersiva dedicata a “Il Paradiso delle Signore”, la celebre fiction RAI ambientata nella Milano degli anni ’50. Un viaggio tra costumi, scenografie, fotografie e retroscena che racconta la moda, le storie e il fascino dell’Italia del boom economico. L’inaugurazione si terrà alla presenza degli autori, dei registi e dei protagonisti della serie: l’ingresso è libero su prenotazione fino ad esaurimento dei posti. Per registrarsi all’evento si invita a visitare il sitohttps://italianglobalseriesfestival.it/ oppure a cliccare direttamente al seguente link:https://italianglobalseriesfestival.it/evento/il-paradiso-delle-signore/

Il mare e la spiaggia raccontati dai grandi fotografi della Magnum in mostra a Villa Mussolini

A Villa Mussolini prosegue la mostra fotografica “Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge”, un viaggio visivo tra le spiagge del mondo. L’esposizione, curata da Andréa Holzherr e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con Magnum Photos (Parigi) e Rjma progetti culturali, presenta gli sguardi di otto grandi autori dell’agenzia Magnum: Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Trent Parke, Olivia Arthur, Newsha Tavakolian e Martin Parr. In mostra anche gli scatti realizzati da Scianna a Riccione nel 1989 e alcune delle immagini balneari più iconiche di Parr. Oggi, domenica 22 giugno, la mostra sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento).