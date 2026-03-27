Conto alla rovescia per il Gran Premio Colli Marignanesi: arriva la 25ª edizione a San Giovanni

Una festa per il ciclismo giovanile in Romagna

È cominciato ufficialmente il conto alla rovescia per il Gran Premio Colli Marignanesi, la classica del ciclismo giovanile molto cara agli organizzatori del Velo Club Cattolica in avvio di stagione.

Domenica 12 aprile a San Giovanni in Marignano andrà in scena la 25ª edizione della gara juniores, valida come Campionato Regionale FCI Emilia Romagna, affiancata per il secondo anno consecutivo dalla prova riservata agli allievi (2ª edizione), nata dalla volontà di valorizzare il settore giovanile della società organizzatrice che onora il fattore campo casalingo.

La manifestazione avrà il suo cuore pulsante nel centro storico con partenza e arrivo in viale Roma e la presentazione delle squadre partecipanti in piazza Silvagni, luogo simbolo del paese un tempo soprannominato il “Granaio dei Malatesta”. Un’occasione per unire sport, territorio e tradizione, in una cornice che vanta il prestigioso riconoscimento di uno dei borghi più belli d’Italia.

Due le gare in programma: al mattino spazio agli allievi sulla distanza di 60 chilometri, nel pomeriggio gli juniores di scena sui 100 chilometri. Una formula che promette di regalare ancora spettacolo e visibilità alle categorie giovanili ed agonistiche.

“Siamo sempre in prima fila per dare continuità a un evento che rappresenta un punto di riferimento per il ciclismo giovanile regionale ed extraregionale – commenta Massimo Cecchini, Presidente del Velo Club Cattolica –. Organizzare due corse nella stessa giornata nasce dalla volontà di creare una festa dello sport a tutto tondo, con i nostri ragazzi della categoria allievi che corrono in casa e gli juniores che si misurano su un tracciato selettivo. L’attesa è grande per entrambe le corse”.

Il programma completo e l’elenco degli iscritti (più i team partecipanti) saranno comunicati nei prossimi giorni.