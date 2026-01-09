Contributi per lavoratori con disabilità: domande aperte fino al 10 aprile

Il Distretto socio-sanitario di Riccione mette a disposizione 39.348 euro per spostamenti casa-lavoro nel 2025

Ci sarà tempo fino al 10 aprile 2026 per presentare la domanda di contributo destinato ai lavoratori con disabilità per gli spostamenti casa-lavoro. Il Distretto socio-sanitario di Riccione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale dello scorso mese di maggio, ha stanziato 39.348 euro per sostenere i costi sostenuti per raggiungere il posto di lavoro, sia con mezzi privati che pubblici. Per ogni richiesta ammissibile sarà rimborsato esclusivamente l’importo delle spese documentate e/o autocertificate, fino a un massimo di 3mila euro. Qualora l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili superi le risorse economiche disponibili, l’importo massimo del contributo verrà ridotto in maniera proporzionale, al fine di garantire il soddisfacimento di tutte le domande.

Per accedere ai contributi, i richiedenti devono essere in possesso della cittadinanza italiana, di un paese dell’Unione europea, oppure, nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione europea, di un regolare permesso di soggiorno. È inoltre necessario avere la residenza in uno dei comuni del Distretto di Riccione (Riccione, Coriano, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montefiore, Montegridolfo, Sassofeltrio) ed essere inseriti lavorativamente nel corso dell'annualità 2025.

Quali spese inserire nella domanda

La documentazione delle spese di trasporto deve essere riferita all’anno 2025 e può riguardare diverse tipologie di costi sostenuti. Tra questi rientrano le spese per il pagamento di servizi di taxi o di trasporto personalizzato, oppure per l’utilizzo del veicolo personale o familiare, per il quale sarà riconosciuto un rimborso forfettario pari a 0,50 euro per chilometro di distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro del beneficiario. Tale rimborso sarà calcolato considerando un numero medio annuo di 230 giornate lavorative. Inoltre, possono essere documentate le spese relative all’acquisto o alla modifica di veicoli adattati, come quadricicli o carrozzine elettriche. In questo caso, è necessario dichiarare di non aver richiesto né ottenuto contributi ai sensi della Legge regionale n. 29/1997.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Riccione (viale Vittorio Emanuele II, 2), oppure inviarle tramite posta raccomandata. Sono inoltre ammessi l’invio tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo [email protected] o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].

Gli interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni o per la compilazione dei moduli all’ufficio Servizi sociali (viale Flaminia 41), chiamando il numero 0541 428911 o inviando una email a [email protected].

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Riccione