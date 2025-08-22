Controesodo da bollino rosso: oltre 12 milioni di spostamenti previsti

Traffico in aumento nel weekend, rientri massicci verso le grandi città del Centro-Nord

Fine settimana da bollino rosso per il controesodo estivo. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra venerdì 22 e domenica 24 agosto si prevedono 12 milioni e 255mila spostamenti di autoveicoli lungo la rete stradale e autostradale nazionale.

Il picco è atteso in coincidenza con i rientri dalle località di villeggiatura verso le grandi città, in particolare del Centro-Nord. Viabilità Italia ha infatti annunciato condizioni critiche di traffico: bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 22, nella mattinata di sabato 23 e per l’intera giornata di domenica 24 agosto.

Sulle principali direttrici autostradali si prevede un flusso costante e intenso, con possibili rallentamenti e code ai nodi autostradali e nei pressi delle aree metropolitane. Anas invita i viaggiatori a programmare con attenzione gli spostamenti, consultare i bollettini sulla viabilità in tempo reale e adottare comportamenti di guida prudenti, soprattutto nelle ore di maggiore congestione.