Tragedia sul lavoro a Pennabilli: un operaio muore intrappolato in un macchinario

La tragedia è avvenuta questa mattina in una piccola azienda a Ponte Messa di Pennabilli

Una tragedia è avvenuta questa mattina nella zona industriale di Ponte Messa, località di Pennabilli, dove un operaio di 56 anni, residente in zona, ha perso la vita mentre si trovava a lavoro in un'azienda che si occupa della lavorazione dei metalli.

L'incidente è avvenuto attorno alle 7.30 di questa mattina, quando l'uomo sarebbe rimasto intrappolato in un macchinario, finendo schiacciato dagli ingranaggi. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità.

I colleghi hanno prontamente fatto scattare l'allarme, riuscendo a liberare l'operaio in pochi istanti, ma le sue condizioni erano già drammatiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo, senza successo. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

In azienda sono intervenuti i Carabinieri insieme al personale della Medicina del lavoro. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire e le autorità stanno indagando per capire se tutte le misure di sicurezza fossero state rispettate.