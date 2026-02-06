Rafael Mini, lo studente di Novafeltria che andrà alle Olimpiadi

Il Titano scende in pista a Bormio: Rafael Mini, 17 anni e nessuna pressione

Rafael Mini, 17 anni, sarà l’unico atleta sammarinese alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Mentre si allena per gigante e slalom, continua a frequentare il quarto anno di Chimica e Biotecnologie sanitarie all’Istituto tecnico di Novafeltria, dove riesce a conciliare studio e sport.

© Cons San Marino

Cresciuto tra calcio, atletica e corsa in montagna, ha trovato nello sci la sua vera passione, arrivando a gareggiare nel circuito FIS e ai Mondiali. A Bormio scenderà in pista il 14 e 16 febbraio, affrontando l’esperienza con entusiasmo e senza pressioni.