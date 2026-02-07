Si chiamava Stefano Vuolo l’operaio schiacciato da una lastra metallica: aveva 56 anni

La vittima era padre di tre figlie

Tragedia sul lavoro ieri mattina alla ditta Welding Professional di Pennabilli. Stefano Vuolo, 56 anni, operaio residente in paese, è morto sul colpo dopo essere rimasto schiacciato da una pesante scaffalatura metallica mentre stava lavorando all’interno dell’azienda.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30. I colleghi hanno assistito alla caduta di una grossa lastra e hanno immediatamente dato l’allarme, riuscendo a liberare l’uomo e a chiamare i soccorsi. Il personale del 118 ha tentato a lungo la rianimazione, ma ha dovuto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Novafeltria e i tecnici della Medicina del lavoro, incaricati di accertare la dinamica dell’incidente e il rispetto delle norme di sicurezza. Secondo una prima ricostruzione, Vuolo stava spostando da solo la scaffalatura quando è rimasto schiacciato. Al momento l’area non è stata posta sotto sequestro.

In azienda si è recato anche il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, che ha espresso profondo cordoglio per una morte che ha colpito duramente l’intera comunità. Vuolo lascia la moglie e tre figlie.