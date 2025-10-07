Controlli a Novafeltria e Alta Valmarecchia: droga, alcol e danneggiamenti

I Carabinieri denunciano un 19enne con hashish e pistola a salve; altre denunce tra Pietracuta, Pennabilli e Sant’Agata Feltria

In giro in auto per Novafeltria con uno sfollagente, una pistola a salve, droga e soldi. Un 19enne è stato controllato e denunciato. Fermato dai Carabinieri è stato trovato in possesso anche di 3 involucri con 25,1 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 260 euro in contanti.

Il bilancio dei controlli dei militari in Alta Valmarecchia ha portato anche alla denuncia di un 39enne fermato a Pietracuta. L'uomo residente in zona e già noto alle Forze dell'Ordine aveva 5 involucri con 1,5 grammi di cocaina.

A Pennabilli due giovani poco più che 20enni e residenti in zona sono stati denunciati per danneggiamento: avrebbero sfondato il vetro della porta di ingresso di un bar del centro.

A Sant'Agata Feltria un 32enne residente in provincia è stato beccato alla guida con un tasso alcolico di 1,98. La patente è stata ritirata.

Durante i controlli sono stati segnalati alla Prefettura due assuntori di stupefacenti: un 55enne con 3,5 grammi di hashish e un 23enne con 2 grammi della stessa sostanza.

Nel complesso sono stati controllati 206 veicoli 237 persone e 11 esercizi pubblici.