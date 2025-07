Controlli a Riccione: discoteca sospesa per lavoro in nero, alcol ai minori e violazioni di sicurezza

L'amministrazione comunale ringrazia i Carabinieri per l’importante attività di controllo svolta sul territorio di Riccione

L'amministrazione comunale ringrazia i Carabinieri per l’importante attività di controllo svolta sul territorio di Riccione con un’efficace operazione effettuata sull’area dove, in una discoteca della zona mare, sono state rilevate numerose violazioni in ambito lavorativo. Sono emerse irregolarità come l’impiego di alcuni dipendenti in nero, il mancato rispetto dei tempi di riposo e degli orari di lavoro, l’assenza delle necessarie misure di sicurezza e una valutazione dei rischi insufficiente. Inoltre, sono stati riscontrati impianti elettrici non conformi.

La Polizia locale, che era a conoscenza dell’operazione programmata, ha partecipato al controllo congiunto. Nell’occasione ha accertato la vendita di alcool a minori e rinvenuto numerose dosi di sostanza stupefacente, oltre a verificare in un ambiente del locale alcuni manufatti edili di sospetta pericolosità e per i quali seguirà ulteriore attività di indagine. L’operazione ha condotto alla sospensione immediata dell’attività fino all’avvenuta regolarizzazione delle violazioni accertate.