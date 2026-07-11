Controlli a tappeto in stazione: sequestrato un tirapugni e segnalato un giovane

Un denunciato e 157 identificati

Proseguono i controlli straordinari disposti dalla Questura di Rimini nell'ambito del potenziamento dei servizi di sicurezza per il periodo estivo. Grazie al rafforzamento dell'organico nei mesi di luglio e agosto, le forze dell'ordine hanno intensificato le attività di prevenzione e contrasto al degrado urbano, ai reati contro la persona e il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri i controlli si sono concentrati nell'area della stazione ferroviaria. Il servizio interforze, composto da Carabinieri, personale dell'Esercito impegnato nell'operazione "Strade Sicure" e unità cinofila della Polizia Locale, ha identificato complessivamente 157 persone, di cui 47 con precedenti.

Durante l'attività, intorno alle 20.15, sono stati identificati tre minorenni. Uno di loro è stato trovato in possesso di un tirapugni ed è stato denunciato, per poi essere riaffidato alla madre.

Successivamente, verso le 22, un cittadino straniero è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di hashish, consegnati spontaneamente agli operatori. L'uomo è stato accompagnato per l'identificazione e nei suoi confronti è stata contestata la violazione amministrativa prevista dalla normativa sugli stupefacenti.

La Questura nell'area della stazione

La Questura fa sapere che, nel corso dei controlli, non si sono registrati particolari episodi di rilievo sotto il profilo dell'ordine pubblico o della sicurezza.