Controlli dei Carabinieri a Rimini, 154 persone identificate e 9 denunce

Servizio straordinario in centro e sulla costa: sequestrate droga e oggetti atti a offendere, tre persone segnalate alla Prefettura

Centro e lungomare. Sono state queste le aree interessate dal servizio straordinario di controllo messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Rimini. In tutto sono state identificate 154 persone e controllati 92 veicoli. Nove le persone denunciate e tre quelle segnalate alla Prefettura.

Sul fronte degli stupefacenti sono stati denunciati due giovani greci, di 19 e 21 anni, trovati con piccole quantità di hashish e cocaina già suddivisa in dosi. Per il 21enne è scattata anche la denuncia per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari sul possibile stato di alterazione psicofisica e per la violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Rimini. Altri controlli hanno riguardato la sicurezza stradale. Un 30enne italiano è stato denunciato dopo aver rifiutato di sottoporsi ai test antidroga mentre era alla guida. Un 20enne tedesco è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza: il tasso alcolemico rilevato era di 1,36 grammi per litro.

Nel corso del servizio sono stati inoltre scoperti diversi tentativi di furto. Un 21enne tunisino e un 43enne marocchino sono stati denunciati dopo aver cercato di portare via generi alimentari da due supermercati diversi. Un 21enne italiano è stato invece sorpreso mentre rubava capi di abbigliamento in un negozio. Non sono mancati gli interventi per episodi di violenza. Un 33enne marocchino è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere dopo aver aggredito un uomo in spiaggia, apparentemente senza motivo. Una 48enne italiana è stata invece denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver rivolto frasi offensive ai militari durante un controllo in un'attività commerciale.

Infine, tre cittadini italiani di 20, 59 e 66 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Rimini perché trovati complessivamente con oltre 17 grammi di hashish destinati all'uso personale. Tutte le sostanze e gli oggetti atti a offendere sono stati sequestrati.