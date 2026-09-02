Controlli dei Nas sui cammini, due strutture sospese nel Riminese

Blitz dei Carabinieri nelle strutture dedicate al “turismo lento”: trovate carenze igieniche, alimenti scaduti e irregolarità sulla sicurezza

Ci sono anche due strutture della provincia di Rimini tra le attività sospese dai Carabinieri del Nas di Bologna nell’ambito della campagna straordinaria di controlli sul “turismo lento”.

I militari hanno ispezionato 20 strutture tra ristoranti, agriturismi, B&B, rifugi e altre attività lungo i principali cammini dell’Emilia-Romagna. Complessivamente sono state sospese 11 attività, cinque di ristorazione e sei ricettive, di cui tre nel Forlivese-Cesenate e due nel Riminese.

I controlli hanno portato al sequestro di circa 400 chili di alimenti irregolari, in alcuni casi scaduti anche da oltre due anni, oltre a strutture e attrezzature prive dei necessari collaudi. Accertate anche carenze igienico-sanitarie, irregolarità nelle procedure Haccp e violazioni delle norme sulla sicurezza.

Le irregolarità sono state segnalate a Comuni, Ausl, Vigili del fuoco e Regione per i provvedimenti di competenza.