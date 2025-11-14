Controlli della Polizia a Rimini: denunciato titolare di un albergo per irregolarità sugli ospiti

Durante il controllo, 24 ospiti presenti nell’albergo, di cui 18 con precedenti penali, tre accompagnati in Questura

La Polizia di Stato di Rimini ha denunciato a piede libero il titolare di un albergo situato nella zona sud della città per non aver comunicato le presenze degli ospiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Mercoledì mattina gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura hanno effettuato un controllo amministrativo presso la struttura, già tenuta d'occhio nelle settimane precedenti per alcuni episodi di criminalità legati ad alcuni ospiti.

Al momento del controllo, nell’hotel erano presenti 24 persone, di cui 18 con precedenti penali. Tre di queste sono state accompagnate in Questura per ulteriori accertamenti.

Dagli approfondimenti è emerso che due cittadini italiani avevano a loro carico un provvedimento di “Divieto di Ritorno” a Rimini, emesso dal Questore a causa della loro pericolosità sociale; entrambi sono stati denunciati e allontanati immediatamente. Un terzo ospite è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato espulso.

Inoltre, confrontando gli ospiti presenti con quelli comunicati dal titolare tramite il portale “Alloggiati Web”, è stato accertato che alcune presenze non erano state regolarmente registrate.

Per queste irregolarità, il titolare dell’hotel è stato denunciato e sanzionato amministrativamente in quanto non aveva esposto all’esterno il Codice Identificativo Nazionale (CIN), obbligatorio per garantire trasparenza e tracciabilità delle strutture ricettive e degli appartamenti destinati a locazioni brevi.

Sono in corso ulteriori verifiche da parte della Divisione di Polizia Amministrativa per valutare eventuali provvedimenti aggiuntivi.