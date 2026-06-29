Controlli della Polizia nel centro storico di Rimini: beccato a occupare un edificio comunale. 120 le persone identificate

In piazza Tre Martiri un cittadino è stato deferito all'autorità giudiziaria per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale

Non si fermano i controlli da parte della Polizia Locale nel centro storico, dove il Nucleo Sicurezza Urbana ha condotto una serie di servizi mirati al contrasto del degrado urbano e dei comportamenti scorretti legati al consumo di alcol. Complessivamente sono state controllate 120 persone nell'ambito del regolamento di polizia urbana e altre 30 per la verifica del rispetto dell'ordinanza anti alcol, in vigore da sabato 20 giugno.

I controlli hanno portato alla contestazione di 12 sanzioni amministrative legate al regolamento di polizia urbana e di 4 verbali per violazione dell'ordinanza, distribuiti tra piazza Cavour, piazza Tre Martiri e il Mercato Coperto. Le verifiche si sono concentrate nelle zone più sensibili e segnalate dai cittadini: piazza Cavour, piazza Tre Martiri, via IV Novembre, via Castelfidardo e via Serpieri.

Nello specifico, gli agenti hanno sanzionato e allontanato persone intente a bivaccare e a creare situazioni di degrado, con tende sistemate nei parchi cittadini e cartoni nell'area del Mercato Coperto, dove erano stati allestiti piccoli bivacchi con vestiti e coperte stesi all'aperto. Durante le stesse attività sono state segnalate tre persone per uso di sostanze stupefacenti, rispettivamente in stazione, al Mercato Coperto all'incrocio tra via IV Novembre e via Castelfidardo e in via Serpieri. Una di queste è stata condotta in Comando per l'identificazione ed è stata denunciata anche per immigrazione clandestina. Sono state inoltre elevate due sanzioni per ubriachezza molesta, in via IV Novembre e in via Serpieri.

I controlli hanno portato anche a due episodi più gravi. In piazza Tre Martiri un cittadino è stato deferito all'autorità giudiziaria per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per l'inosservanza del foglio di via dal Comune di Rimini. In via Dario Campana un cittadino, dopo essere stato sorpreso a occupare senza titolo un edificio comunale, è stato portato in Comando, fotosegnalato e denunciato per invasione di edifici.

Il complesso delle attività condotte nelle ultime settimane conferma l'attenzione costante della Polizia Locale verso le aree del centro storico più sensibili, dove convivono esigenze diverse: la sicurezza dei residenti, la fruibilità degli spazi pubblici da parte di cittadini e turisti, e la necessità di intervenire con tempestività su episodi di disagio sociale e situazioni di marginalità.

I controlli si inseriscono nell'applicazione dell'ordinanza entrata in vigore lo scorso 20 giugno e valida fino al 31 gennaio 2027, che vieta il consumo di bevande alcoliche in tutte le aree pubbliche del centro storico e delle zone limitrofe, fatta eccezione per i dehors e per gli spazi autorizzati a manifestazioni ed eventi. Chi viola il divieto è soggetto a una sanzione di 50 euro e ha l'obbligo di conferire immediatamente il contenitore della bevanda negli appositi raccoglitori per i rifiuti. La Polizia Locale proseguirà con la stessa intensità i servizi di controllo nelle aree del centro storico più frequentate, mantenendo alta l'attenzione sia sul fronte del consumo di alcol che su quello del decoro urbano, per garantire condizioni di sicurezza e vivibilità a chi vive e frequenta il centro città.