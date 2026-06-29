Controlli in Valmarecchia: due donne denunciate per finta beneficenza a Pennabilli

A San Leo, un uomo alla guida di un ciclomotore è stato fermato in evidente stato di alterazione psico-fisica

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri di Novafeltria hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, alla tutela della sicurezza stradale e alla prevenzione dei reati, sottoponendo a controllo 142 persone, 107 veicoli e 11 esercizi pubblici.

In particolare, a San Leo, un uomo alla guida di un ciclomotore è stato fermato in evidente stato di alterazione psico-fisica. Il conducente, fortemente ostile al controllo fin dai primi momenti, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di ebbrezza: gli sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazione delle proprie generalità e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Sempre a San Leo, un residente della Valmarecchia è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di dosi di hashish, che sono stati sequestrati.

A Pennabilli, invece, durante un evento serale, i Carabinieri hanno scoperto e interrotto una truffa ai danni dei passanti: due donne senza fissa dimora si sarebbero presentate come sordomute, chiedendo donazioni in denaro per conto di una inesistente associazione benefica. A seguito di perquisizione, le due sono state trovate in possesso della somma di 500 euro, ritenuta provento del raggiro e pertanto sequestrata.

I consueti controlli alla circolazione stradale, volti a prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”, hanno portato alla denuncia di due automobilisti sorpresi alla guida con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge: il primo, fermato a Verucchio, ha fatto registrare un valore pari a 0,89 g/l, mentre il secondo, controllato a Pennabilli, ha evidenziato un tasso di 1 g/l, valore doppio del consentito. Per entrambi i conducenti è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Nel medesimo contesto, un giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di hashish. Sono state infine elevate violazioni al Codice della Strada nei confronti di 11 conducenti.