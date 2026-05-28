Controlli straordinari della Polizia Stradale a Riccione: tre positivi alla droga alla guida

Nel weekend verifiche su oltre 70 automobilisti con laboratorio mobile e test antidroga: scattano denunce, ritiri di patente e 66 sanzioni al Codice della Strada

In occasione della riapertura di numerosi locali e discoteche della riviera romagnola, la Polstrada ha attuato nella notte tra sabato 23 maggio e le prime ore del mattino un servizio straordinario di controllo.

L’operazione, svolta anche con il supporto di un laboratorio mobile per le analisi su campioni biologici, ha visto l’impiego di pattuglie aggiuntive, di un ufficio mobile e di un presidio tecnico presso il casello autostradale di Riccione dell’A14.

In totale sono stati controllati oltre 70 veicoli e altrettanti automobilisti. Trentadue conducenti sono stati sottoposti a test antidroga, con successivi approfondimenti di secondo livello effettuati direttamente sul posto. L’esito ha portato all’individuazione di tre persone positive (due ai cannabinoidi e una alla cocaina), denunciate per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e con patente ritirata.

Nel corso del servizio è stata inoltre sequestrata, per uso personale, una quantità di droga. Nel fine settimana la Polizia Stradale ha complessivamente elevato 66 sanzioni al Codice della Strada, tra cui una per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1 g/l, sette per mancato uso delle cinture di sicurezza e due per assenza di copertura assicurativa.

"Con il solo obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza stradale" si legge nella nota stampa "i servizi specifici della Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, proseguiranno per tutta la stagione estiva nell’ambito delle mirate campagne per contrastare i comportamenti di guida più pericolosi e spesso causa degli incidenti stradali"