Contromano, alticcio alla guida e droga in un calzino a Miramare: nei guai 30enne

Fermato dalla Polizia Locale: aveva anche una ingente somma di denaro

Un trentenne anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Miramare dalla Polizia Locale di Rimini nell'ambito di un controllo di routine del territorio. L'intervento è scattato quando una pattuglia del distaccamento ha fermato l'uomo che percorreva contromano una strada di Miramare.

Durante il controllo, gli agenti hanno immediatamente notato che il conducente si trovava in evidente stato di ebbrezza, circostanza che ha reso necessario richiedere l'intervento dei rinforzi della squadra di polizia giudiziaria. L'etilometro ha confermato i sospetti degli operatori, registrando un valore di 0,93 g/l, ben superiore al limite consentito di 0,5 g/l.

La situazione si è ulteriormente complicata quando è emerso che la patente di guida esibita dall'uomo era falsa, perché mai conseguita. Durante le operazioni di identificazione, gli agenti hanno inoltre notato che il soggetto aveva con sé ingenti somme di denaro contante, composte da banconote da 20 e 50 euro. Alla richiesta di fornire spiegazioni sulla provenienza del denaro, l'uomo ha risposto di essere semplicemente un turista.

Gli accertamenti successivi hanno però rivelato una realtà ben diversa. Durante la perquisizione del veicolo, l'uomo ha spontaneamente consegnato agli agenti un calzino contenente 13 confezioni di dosi di cocaina. La perquisizione approfondita ha portato al rinvenimento di ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente nascosti in diversi punti dell'auto: nel vano sotto il cambio e nel contenitore del posacenere sono stati trovati altri due calzini neri contenenti rispettivamente 10 e 29 dosi di cocaina, oltre a un altro involucro nascosto sotto il tappetino del veicolo.

Complessivamente sono stati sequestrati 70 grammi di cocaina, suddivisa in 53 involucri già confezionati e pronti per la vendita, e 680 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Il soggetto, risultato senza occupazione e senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato inoltre indagato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e denunciato a piede libero per possesso di documenti falsi.

All'uomo è stata anche comminata una sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 7 del Codice della Strada (guida contromano) e per guida senza patente (articolo 116 comma 15/17). L'uomo è attualmente in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per il processo con rito direttissimo.