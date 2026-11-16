Coop 134, Avs Rimini: "Serve una soluzione che tuteli i lavoratori"

Alleanza Verdi e Sinistra chiede un tavolo urgente tra cooperativa, sindacati e istituzioni per salvaguardare i posti di lavoro

Oltre 500 lavoratrici e lavoratori coinvolti, circa 220 dei quali impiegati nel Riminese. Sulla crisi della Coop 134 interviene anche Alleanza Verdi e Sinistra Rimini, che esprime solidarietà ai dipendenti e chiede di trovare una soluzione per garantire un futuro alla cooperativa. Al centro della presa di posizione c'è il sistema degli appalti per i servizi di igiene ambientale affidati da Hera attraverso i consorzi. "Bisogna chiedersi perché questo sistema non garantisce condizioni economiche vantaggiose e sostenibili per le lavoratrici, i lavoratori e le cooperative", osserva Avs, preoccupata per l'instabilità in cui si trovano centinaia di persone.

Il gruppo richiama anche il ruolo di Hera, società a partecipazione pubblica che gestisce servizi essenziali. "I profitti non possono venire prima dei posti di lavoro, dei diritti di chi lavora e della qualità del servizio", sottolinea. Avs si unisce quindi all'appello della Cgil Rimini per convocare urgentemente un tavolo tra il consiglio di amministrazione della Coop 134, i sindacati e le istituzioni. L'obiettivo è definire impegni concreti per salvaguardare i posti di lavoro, tutelare le somme dovute ai dipendenti e garantire una prospettiva alla cooperativa. "Le persone coinvolte aspettano risposte", conclude la nota.