Coop annuncia: "Nostri supermercati chiusi il 25 aprile e 1° maggio, celebriamo la libertà"

"Un gesto che tiene insieme diritti e responsabilità, trovando un equilibrio tra le esigenze dei soci e dei consumatori e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori"

Anche per il 25 aprile e il 1° maggio 2026 i supermercati di Coop Alleanza 3.0 saranno chiusi. Lo annuncia la stessa Coop Alleanza 3.0, evidenziando che la scelta di fermarsi sia motivata dal riconoscimento e dalla valorizzazione di due momenti che "rappresentano pilastri della sua stessa storia e dei suoi valori fondanti: libertà, democrazia e giustizia sociale sono infatti principi che attraversano la cultura cooperativa e continuano a orientarne l’impegno quotidiano". Coop Alleanza ribadisce che la chiusura di 350 punti vendita, nelle due festività, sia una scelta: "Celebrare il 25 aprile e il 1° maggio non solo come date simboliche, ma come momenti sempre vivi, da condividere. Un gesto che tiene insieme diritti e responsabilità, trovando un equilibrio tra le esigenze dei soci e dei consumatori e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori".