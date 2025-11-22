Copiosa nevicata sull’entroterra riminese: paesaggio imbiancato già dalle prime ore

Neve intensa da notte nell’entroterra riminese: Entroterra imbiancato in poche ore, in azione spazzaneve e spargisale per garantire le strade.

Come previsto dalle previsioni meteo, l’entroterra riminese si è svegliato questa mattina sotto una fitta nevicata. Fin dall’una di notte i fiocchi hanno iniziato a cadere abbondantemente su Novafeltria e sui comuni dell'Alta Valmarecchia, imbiancando rapidamente il paesaggio.

Nel giro di poche ore si è già formato un manto nevoso di alcuni centimetri, sufficiente a trasformare strade e colline in uno scenario tipicamente invernale.

Sono entrati subito in azione gli spazzaneve e i mezzi spargisale, impegnati a mantenere transitabili le principali arterie stradali e a prevenire disagi per gli automobilisti nelle prime ore del mattino.

Le condizioni meteo restano in evoluzione, con ulteriori precipitazioni nevose previste nel corso della giornata.