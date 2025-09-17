Coppa Davis, Italia ai quarti contro l’Austria

Sorteggiato a Bologna il tabellone della Final Eight: azzurri in campo dal 18 al 23 novembre

L’Italia del tennis conosce la sua avversaria nei quarti di finale della Coppa Davis: sarà l’Austria il primo ostacolo sulla strada degli azzurri. Lo ha stabilito il sorteggio andato in scena in piazza Maggiore a Bologna, che ha definito gli accoppiamenti della Final Eight.

Il torneo, in programma a BolognaFiere dal 18 al 23 novembre, rappresenta il debutto della nazionale di Filippo Volandri da campione in carica sul campo di casa. Dopo i trionfi delle ultime due edizioni, Sinner e compagni cercheranno di confermarsi davanti al pubblico amico.

Il tabellone ha inoltre riservato un dettaglio non trascurabile: la Spagna, con Carlos Alcaraz, è stata inserita nella parte bassa, lontana dal cammino dell’Italia. Questo significa che l’attesissima sfida tra Sinner e Alcaraz potrà avvenire soltanto nell’eventuale finale, aumentando il fascino di una competizione che promette spettacolo e grande tennis.