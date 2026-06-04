Coppa della Pace 2026, la Valmarecchia pronta ad accogliere il grande ciclismo Under 23

Domenica 7 giugno al via la 54ª edizione: 28 squadre da tutto il mondo per una delle classiche UCI Europe Tour più prestigiose e selettive

La macchina organizzativa è pronta. Domenica 7 giugno la Valmarecchia ospiterà la 54ª Coppa della Pace – 51° Trofeo Fratelli Anelli, appuntamento internazionale del ciclismo su strada Under 23 valido per l'UCI Europe Tour, organizzato dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant'Ermete con il sostegno della famiglia Anelli.

Sono 28 le formazioni che hanno confermato la propria presenza, delle quali 20 italiane e 8 straniere, pronte a confrontarsi sul tradizionale e selettivo percorso della Coppa della Pace, una delle classiche più longeve e prestigiose del calendario internazionale dedicato agli Under 23.

Negli anni la corsa romagnola si è affermata come un importante banco di prova per giovani talenti destinati al professionismo. Un albo d'oro che continua ad arricchirsi e che conferma la capacità della gara di anticipare il futuro del ciclismo internazionale.

L'edizione 2026 riproporrà il tracciato introdotto lo scorso anno: una distanza complessiva di circa 174 chilometri, con dieci passaggi sul circuito che comprende il Gran Premio della Montagna di San Paolo e la successiva discesa tecnica verso la Marecchiese. Due invece i passaggi nel tratto di fondovalle tra Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana. Un percorso nervoso e selettivo, capace di esaltare corridori dalle caratteristiche diverse e di offrire ogni anno una corsa aperta e difficile da interpretare.

Nel 2025 a imporsi è stato Diego Bracalente (MBH Bank Ballan CSB), autore dell'attacco decisivo sull'ultima salita. Alle sue spalle Paul Fietzke (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies) e Kevin Biehl (General Store Essegibi F.lli Curia), protagonista di una lunga fuga che ha animato la corsa per oltre 150 chilometri.

Tra le squadre iscritte figurano General Store Essegibi F.lli Curia, Biesse Carrera Premac, Beltrami TSA Tre Colli, MG.K VIS Costruzioni e Ambiente Colour for Peace, Padovani Polo Cherry Bank, Tecnipes #InEmiliaRomagna, Trevigiani Energia Pura Marchiol, Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, Solme Olmo, Vega Vitalcare Dynatec, Rostese, Aran Cucine Vejus, Biotraining, Futura Team, Gallina Lucchini Colosio, Hopplà, Sissio Team, Velo Club Avezzano Bike Linea Oro, VPM Moretti e XPC Beltrami TSA La Risorsa Umana.

A rappresentare il ciclismo internazionale saranno invece Factor Racing (Slovenia), Hagens Berman Jayco e St. Kilda Cycling Club (Australia), Skyline (USA), Sistecredito de Colombia (Colombia), Tirol KTM (Austria), XDS Astana Development Team (Azerbaigian) e V.C. Mendrisio (Svizzera).

Una presenza particolarmente significativa è quella di Aran Cucine Vejus, formazione ad aver preso parte a tutte le edizioni della Coppa della Pace, testimonianza di un legame consolidato con la manifestazione e con il territorio.

Oltre al 51° Trofeo Fratelli Anelli, assegnato al vincitore assoluto, la corsa metterà in palio il Trofeo Dini, il Capello d'Oro, il Trofeo Bruno Anelli riservato alla classifica dei traguardi volanti e il Trofeo Gino Mondaini dedicato alla graduatoria dei Gran Premi della Montagna. La manifestazione è inoltre valida come Memorial Fabio Casartelli.

La direzione di gara sarà affidata a Stefano Ronchi, affiancato da Raffaele Babini e Nicola Dalmonte. A presiedere la giuria internazionale sarà il commissario UCI norvegese Morten Messelt, coadiuvato da Valeria Laguzzi, Nicola Borghi, Stefano Sabbadini, Nicola Orazio ed Elisa Dabbene.

La partenza ufficiale verrà data, come da tradizione, alle ore 13.30 dal piazzale della ditta F.lli Anelli a Sant'Ermete. Gli appassionati potranno seguire la corsa lungo il percorso oppure assistere alla fase finale grazie alla diretta televisiva in programma dalle ore 15.50 sulla pagina Facebook della Coppa della Pace e sul canale YouTube di Toscana Sprint.

Ancora pochi giorni e la Valmarecchia tornerà ad accogliere il meglio del ciclismo Under 23 internazionale, confermando una tradizione che da oltre mezzo secolo lega il territorio a una delle corse più importanti del panorama dilettantistico europeo.

Elenco Squadre iscritte aggiornato al 4 giugno:



General Store Essegibi F.lli Curia (Italia)

Biesse Carrera Premac (Italia)

Factor Racing (Slovenia)

Beltrami TSA Tre Colli (Italia)

Hagens Berman Jayco (Australia)

MG.K VIS Costruzioni e Ambiente Colour for Peace (Italia)

Padovani Polo Cherry Bank (Italia)

Tecnipes #InEmiliaRomagna (Italia)

Skyline (USA)

Sistecredito de Colombia (Colombia)

Tirol KTM (Austria)

Trevigiani Energia Pura Marchiol (Italia)

Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino (Italia)

Solme Olmo (Italia)

XDS Astana Development Team (Azerbaigian)

Vega Vitalcare Dynatec (Italia)

V.C. Mendrisio (Svizzera)

Rostese (Italia)

Aran Cucine Vejus (Italia)

Biotraining (Italia)

Futura Team (Italia)

Gallina Lucchini Colosio (Italia)

Hopplà (Italia)

Sissio Team (Italia)

Velo Club Avezzano Bike Linea Oro (Italia)

VPM Moretti (Italia)

XPC Beltrami TSA La Risorsa Umana (Italia)

St. Kilda Cycling Club (Australia)