Incubo tra le mura domestiche a Santarcangelo: donna denuncia anni di abusi

Procura chiede il rinvio a giudizio per il marito

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per un 29enne tunisino, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie convivente, fatti che sarebbero avvenuti a Santarcangelo. L’udienza preliminare è fissata per gennaio davanti al gup Raffaella Ceccarelli.

L’inchiesta nasce dalla denuncia della donna, una 31enne tunisina, che ha raccontato ai carabinieri di aver subito, tra agosto 2023 e aprile 2025, insulti, minacce, aggressioni fisiche e pressioni economiche, anche alla presenza della figlia minore.

Secondo l’accusa, tra gli episodi contestati figurano schiaffi, pugni, un morso, lo strangolamento, lesioni provocate con un mazzo di chiavi e continue richieste di denaro. L’ultimo episodio risalirebbe ai mesi tra marzo e aprile di quest’anno, quando la donna sarebbe stata colpita con uno schiaffo dopo essersi rifiutata di accompagnare il marito in Comune per pratiche legate alla cittadinanza italiana.

L’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Cappelli, respinge le accuse e lo farà anche nella fase preliminare del procedimento.