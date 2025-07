Coppa Italia, il Rimini sogna l’impresa: debutto il 10 agosto contro il Pescara

In palio l’accesso ai trentaduesimi contro il Parma: i biancorossi a caccia di un risultato storico nella competizione nazionale

È stato ufficializzato dalla Lega Serie A il tabellone della Coppa Italia 2025/26: tra le protagoniste ci sarà anche il Rimini, impegnato nel turno preliminare il 10 agosto alle ore 20.30, in trasferta contro il Pescara. Una sfida affascinante e impegnativa per la formazione romagnola, che sogna l'accesso ai trentaduesimi di finale, dove ad attenderla ci sarebbe il Parma.

La Coppa Italia manterrà il format ormai collaudato: partecipano 44 squadre, tra Serie A, Serie B e quattro rappresentanti della Lega Pro. Le cosiddette "big" – tra cui Juventus, Inter, Milan e Napoli – entreranno in gioco soltanto dagli ottavi di finale, previsti a dicembre.

Il Rimini, dunque, dovrà superare un primo ostacolo di spessore: il Pescara, formazione esperta, cercherà di sfruttare il fattore campo. In caso di impresa, i biancorossi avranno l’onore (e l'onere) di affrontare il Parma il 17 agosto alle ore 18.30, sempre in trasferta, per un posto nei sedicesimi di finale, in programma a settembre.

Tutto il percorso del Rimini: Turno Preliminare 10 agosto – 20.30 Pescara vs Rimini. Trentaduesimi di finale (in caso di vittoria)17 agosto – 18.30. Parma vs vincente Pescara/Rimini.

Per il Rimini si tratta di una grande occasione per mettersi in mostra sul palcoscenico nazionale. L’obiettivo è chiaro: superare il primo ostacolo e sfidare così una squadra di serie A.