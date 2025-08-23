Tragedia in montagna: era Paola Casalboni la 63enne scomparsa in Trentino

Paola Casalboni era professoressa di matematica al liceo scientifico Einstein

Era Paola Casalboni la 63enne originaria di Reggio Emilia e residente a Rimini che ieri ha perso la vita cadendo da un percorso di montagna.

La tragedia è avvenuta in Trentino, in val Rendena. La donna è precipitata lungo il Sentiero dell’Orso, il percorso che da Madonna di Campiglio conduce a Malga Vallesinella alta. Secondo quanto riferisce il Soccorso alpino trentino, la donna stava camminando in compagnia del figlio quando, probabilmente a causa di un piede messo in fallo, è caduta per circa 150 metri fuori traccia, fermandosi soltanto lungo il parallelo sentiero sottostante. La tragedia è stata segnalata al 112 verso le 14.20 dal figlio, testimone impotente dell’accaduto, mentre pochi minuti più tardi anche altri escursionisti, che si trovavano sul sentiero sottostante, hanno allertato i soccorsi dopo aver rinvenuto il corpo della donna. La Centrale unica di emergenza ha disposto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso alpino e speleologico Trentino si sono recati sul posto via terra. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria hanno immediatamente eseguito le manovre di rianimazione, senza esito.

Come riporta Corriere Romagna, Paola Casalboni era, da una ventina d’anni, una professoressa di matematica al liceo scientifico Einstein di via Agnesi. Alla passione per i numeri univa anche quella per la montagna che condivideva con i figli. «Un’insegnante storica del nostro liceo - fa sapere il preside Christian Montanari - che ha sempre svolto con grande passione e professionalità il suo lavoro. Era molto attenta all’apprendimento degli studenti per metterli nelle condizioni che potessero far loro una disciplina che per molti non è facile. Lei però trovava sempre il modo per aiutarli e supportarli il più possibile».