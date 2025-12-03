Coppa Italia: Juventus ai quarti

Attesa per Napoli e Inter nei match di oggi

La Juventus supera l’Udinese per 2-0 all’Allianz Stadium e conquista l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. A decidere la sfida sono un autogol di Palma e un rigore trasformato da Locatelli, che permettono ai bianconeri di proseguire il loro cammino nella competizione.

La prossima avversaria della squadra di Allegri sarà definita nel pomeriggio: alle 15 va infatti in scena Atalanta-Genoa, match che determinerà la sfidante dei piemontesi nel turno successivo.

Il programma della giornata prosegue poi con altre due sfide molto attese: alle 18 il Napoli ospita il Cagliari, mentre alle 21 l’Inter affronta il Venezia a San Siro. Un mercoledì ricco di calcio, decisivo per completare il tabellone dei quarti della Coppa Italia.