Coppa Italia: Milan ko, Lazio ai quarti
Oggi a Washington i sorteggi per i Mondiali, presenza di Trump attesa
A cura di Redazione
05 dicembre 2025 07:58
La Lazio supera il Milan per 1-0 e conquista l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti affronteranno il Bologna, vittorioso 2-1 sul Parma in un derby emiliano intenso e combattuto. Intanto si avvicina il ritorno della Serie A, pronta a ripartire domani con una nuova giornata di campionato.
Oggi i riflettori sono puntati su Washington, dove si terrà il sorteggio dei gironi per i Mondiali del prossimo anno. Tra gli ospiti annunciati anche l’ex presidente statunitense Donald Trump, la cui presenza contribuisce a rendere l’evento ancora più mediatico e discusso.