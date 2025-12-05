Altarimini

Coppa Italia: Milan ko, Lazio ai quarti

Oggi a Washington i sorteggi per i Mondiali, presenza di Trump attesa

05 dicembre 2025 07:58
Nazionale
La Lazio supera il Milan per 1-0 e conquista l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti affronteranno il Bologna, vittorioso 2-1 sul Parma in un derby emiliano intenso e combattuto. Intanto si avvicina il ritorno della Serie A, pronta a ripartire domani con una nuova giornata di campionato.

Oggi i riflettori sono puntati su Washington, dove si terrà il sorteggio dei gironi per i Mondiali del prossimo anno. Tra gli ospiti annunciati anche l’ex presidente statunitense Donald Trump, la cui presenza contribuisce a rendere l’evento ancora più mediatico e discusso.

