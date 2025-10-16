Coppa Minetti Promozione: Novafeltria ok ai rigori, k.o. Misano e Savignanese

La capolista battuta dal Gambettola, Misano dal nuovo Riccione di Mugellesi. Bellariva ok ai rigori con la Stella

Serata di mercoledì dedicata alla Coppa Miretti per la Promozione. Il Novafeltria dà spazio alle seconde linee, ritrova il portiere Olivieri dopo l'infortunio e regola ai rigori il Bellaria, reduce da due vittorie consecutive in campionato. Nel Novafeltria da segnalare il primo gol del 2007 Astolfi, ex Juniores del San Marino. Sempre ai rigori finisce il confronto tra Stella e Bellariva: ad avere la meglio è la squadra di Denis Morolli. Cadono entrambe le duellanti al vertice della classifica del girone D di Promozione: la capolista Savignanese viene regolata 1-0 dal Gambettola, il Misano, che insegue a -3, subisce quattro reti a Riccione. Ottimo quindi l'esordio per Jack Mugellesi sulla panchina riccionese, dopo l'esonero di Marco Bucci.

Bellaria Igea Marina - Novafeltria 3-5 d.c.d.r. (1-1 d.t.r)

BELLARIA: Tosi, Caverzan (31' st Grossi), Carbonara, Zamagni (14' st Polverelli), Zanotti, Pasolini, D'Orsi (1' st Kasalla), Casali (31' st Cristiani), Zarrelli, Muci, Facondini (24' st D'Elia). A disp.: Berardi, Righini, Zammarchi. All.: D.Caverzan.

NOVAFELTRIA: Olivieri, T.Pavani (39' st Guerra), Edoardo Garcia, Medici, Semprini, Giaconni (39' st Castellani), Sebastiani (43' st Camara), Giorgini, Astolfi, Sacchini (24' st Galli), Frihat (24' st Piva). A disp.: Tani, Nucci, Renzi, Canini. All.: Mancini.

ARBITRO: Topo di Cesena.

RETI: 22' pt Astolfi, 28' st Zanotti.

SEQUENZA RIGORI: Astolfi alto, Muci gol, Piva gol, D'Elia parato, Camara gol, Kasalla gol, Medici gol, Zarrelli parato, Galli gol.

AMMONITI: Zanotti, Frihat.

Gambettola - Savignanese 1-0

GAMBETTOLA: Pellegrini, Zannoli, Raimondi, Turci (25' st Bucchi), Cicognani, Loreto (40' st Zaghini), Rushiti, Pertutti (1' st Gessi), Dhepa (13' st Torroni), Camaj, Longobardi (1' st Zavatta). A disp.: Foiera, Piraccini, Di Giovanni, Mustafa. All.: Rossi.

SAVIGNANESE: Forti, Scarponi, Mazza, Pianini (37' st Nicolini), Tisselli (32' st Cecchi), Alberighi, Galassi (29' st Angeli), Ridolfi, Bullini (26' st Santi), Gravina (16' st Bernardi), Protti. A disp.: Zannoni, Colombi, Lombardi, Possenti. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Tagliati di Ferrara.

RETE: 24' st Torroni.

AMMONITI: Bucchi.

Riccione - Misano 4-1

RICCIONE: Crescentini, Difino, Giunchi, Manfroni, Sottile, Diop (15' st Greco), Serafini (40' pt Bellavista), Mussoni, Pasolini (15' st Ambrosini), Pierri (31' st Groppi), Tonini (41' st Gabriele). A disp.: Barbanti, Fraternali, Labudiak, Della Rosa. All.: Mugellesi.

MISANO: Conti, Cesarini (24' st Gudenzoni), Di Pollina, Cecci, D'Adamo Sandri, Bacchiocchi, Tamai (15' st Pecci), Laro (15' st Rossi), Camara (28' st Pasos), Alvisi, Maltoni (15' st Tamagnini). A disp.: Orsini, Casali, Valeriani, Simoncelli. All.: Muratori.

ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 23' pt Pierri, 43' pt Mussoni, 4' st Pierri, 10' st Pasolini, 42' st Pasos.

AMMONITI: Serafini, Diop, Difino.

Stella - Bellariva 4-5 d.c.d.r (1-1 d.t.r.)

STELLA: Ferri, Fontemaggi, Bacchini, Alvisi, Cicchetti (8' st Baschetti), Guidomei, Marconi (34' st Foschi), D'Achille (17' st Cristiani), Del Prete, Marchini (17' st Panico), Berardi. A disp.: Temeroli, Maioli, Panuccio, Fantini, Pigozzi. All.: Bianchi.

BELLARIVA: Fontana, Zighetti, Bordoni (28' st S.Ronci), Magrotti, Zamagni, Pauri, F.Ronci, Morolli (22' st Cruz), Rattini (15' st Berlini), Gennari (40' st Marchionna), Vari (35' st Piastra). A disp.: Starna, Tonini, Bargelli. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì

RETI: 35' pt Berardi, 39' st Pauri.

SEQUENZA RIGORI: Cruz gol, Guidomei parato, Marostica gol, Alvisi gol, Berlino parato, Cristiani gol, Piastra gol, Bassetti gol, Marchionna gol, Foschi fuori.

AMMONITI: Morolli.