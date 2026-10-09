Coppia di turisti restano chiusi nella Prima Torre di San Marino
Dimenticano l’orario di chiusura e chiedono aiuto attraverso la grata. Liberati dalla Gendarmeria dopo circa 45 minuti, arrivano le scuse degli Istituti culturali
A cura di Redazione
09 ottobre 2026 07:49
Disavventura per una coppia di turisti tedeschi, rimasta accidentalmente chiusa nella Prima Torre di San Marino mercoledì pomeriggio. I due non si sono accorti dell’orario di chiusura, fissato alle 17, e hanno attirato l’attenzione gridando attraverso la grata del portone.
Allertati dai commercianti della zona, i gendarmi sono intervenuti liberandoli intorno alle 17.45. Gli Istituti culturali hanno espresso le proprie scuse e avviato verifiche per chiarire l’accaduto ed evitare che si ripeta.