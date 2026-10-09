Coppia di turisti restano chiusi nella Prima Torre di San Marino

Dimenticano l’orario di chiusura e chiedono aiuto attraverso la grata. Liberati dalla Gendarmeria dopo circa 45 minuti, arrivano le scuse degli Istituti culturali

Disavventura per una coppia di turisti tedeschi, rimasta accidentalmente chiusa nella Prima Torre di San Marino mercoledì pomeriggio. I due non si sono accorti dell’orario di chiusura, fissato alle 17, e hanno attirato l’attenzione gridando attraverso la grata del portone.

Allertati dai commercianti della zona, i gendarmi sono intervenuti liberandoli intorno alle 17.45. Gli Istituti culturali hanno espresso le proprie scuse e avviato verifiche per chiarire l’accaduto ed evitare che si ripeta.