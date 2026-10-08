A Santarcangelo una piada dedicata allo storico gioielliere e non solo: ecco i piatti abbinati ai commercianti locali

La particolare iniziativa "Santarcangelo da gustare"

Un menù di 31 specialità per raccontare la collaborazione tra i commercianti del centro storico. Per tutto il mese di ottobre, ristoranti, bar, gelaterie e altre attività gastronomiche di Santarcangelo propongono piatti, dolci e bevande, ciascuno dedicato a un commerciante del borgo. Nasce così “Santarcangelo da Gustare – Il borgo che si racconta attraverso le persone”, l'iniziativa promossa dall'associazione Città Viva Santarcangelo. Ogni attività gastronomica ha scelto una propria specialità e l'ha dedicata a un commerciante di un'altra attività. Il risultato è un menù che mette in relazione il mondo della ristorazione con quello del commercio, attraverso abbinamenti anche insoliti tra realtà diverse. Tra le proposte figurano il Porcospino della Trattoria Il Passatore, dedicato a Patrizia di Poyel; la Piada del Brigante della Trattoria Il Brigante, dedicata a Giovanni della Gioielleria Cavour; e la tagliata del Ristorante La Bosca, dedicata a Simone di Nadir. Spazio anche alle bevande, con la birra Battigia del Re Pub dedicata a Giorgia delle Civette Vintage, e ai gelati, con la stracciatella di Latte Più dedicata a Claudia di Happy Daisy. Le specialità saranno proposte durante il mese di ottobre presso le rispettive attività aderenti. L'iniziativa sarà raccontata anche attraverso fotografie e video pubblicati sui canali social dell'associazione e delle attività coinvolte, per presentare i prodotti e i commercianti protagonisti delle dediche. "Con Santarcangelo da Gustare abbiamo voluto trasformare il concetto di fare gruppo in un'iniziativa concreta", spiega Giorgia Spada, membro del direttivo di Città Viva Santarcangelo e ideatrice del progetto. "Abbiamo coinvolto attività anche molto diverse tra loro in un progetto condiviso. Ogni dedica è un modo per far conoscere un altro commerciante e raccontare lo spirito di collaborazione che vogliamo continuare a costruire nel nostro centro storico".

Cibo



Crostini misti Teatro dei Condomini dedicati a Enrico Paradise Uomo

Carciofi alla Giudea Daje Va dedicati a Federica The Book Room

Tagliatelle Vicolo Brused dedicate a Pinny

Passatelli speck e rucola Da Mario dedicati a Matteo Wood

Lasagne Rosticceria Graziella dedicate a Michela Calzedonia

Cappelletti Bottega 50 dedicati a Alex Elettro Star

Trattoria Il Brigante dedicata a Giovanni gioielleria Cavour

Tagliata Ristorante La Bosca dedicata a Simone Nadir

Bistecca di tonno alla griglia Il Lavatoio Bistrot dedicata a Gastone La tua Casa Shabby

Pizza Pazienza Cranci dedicata a Gilberto cartoleria Busignani

Cassone 4 formaggi Girometti Formaggi dedicato a Elisa Pelletteria Elisa

Pizza il Mangano Ristorante Arcangelo dedicata ad Alfonso Antica Stamperia Marchi

Cassone salame piccante L'angolo del buon gustaio dedicato a Paolo Tabaccheria Vzi e

sfizi Dolci

il Porcospino Trattoria Il Passatore dedicato a Patrizia Poyel

Rotolo Le delizie dedicato ad Antonella Moove

Eclair mascarpone e caramello Pasticceria Succi dedicato a Claudia Zerosedici

Gelati

La Stracciatella Gelateria Latte Più dedicata a Claudia “Happy Daisy”

Delizie al limone Cremglasse dedicato a Vitaliano L’isola del Tesoro”

Canolo siciliano Gelateria Dolcemente — dedicato a Erika Lei di Gio

L’Amarena Fresh Mavi dedicata a Simona Essenza Eterna



Bevande

Battigia Re Pub dedicata a Giorgia Le Civette Vintage

Peach Italian IPA Il Cucinino dedicata a Francesca “Ale abbigliamento”

Giuli Caffè del Portico dedicato a Simone BAMA

Il Veneziano a Cuba Oltre Borgo dedicato a Roberto Ottica Romeo

Spritz Caffè Centrale dedicato a Federica Viclaro

Dark ’N’ Stormy Boomerang dedicato a Davide Dago Abbigliamento

Caffè Espresso Santarcangelo Caffè dedicato a Lara Rinascimento

Montebianco Caffè Commercio dedicato a Antonella Spadarella

Profumi di caffè L’Emporio del Caffè dedicato a Ginevra Atacama

Ginseng Caffè Roma dedicato a Barbara Casa più atelier

Cioccolata in tazza Clementino dedicata a Valentina Birba store