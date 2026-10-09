Incidente mortale sulla Statale 16 a Rimini, ecco chi è la vittima

Fabio Di Donato, originario del milanese, è deceduto in un incidente in moto

Aveva 48 anni e si chiamava Fabio Di Donato il motociclista deceduto alle 23 circa di ieri (giovedì 8 ottobre), in un incidente sulla Statale 16, a Rimini, all'altezza della rotonda Valentini. L'uomo era originario del milanese ed era titolare di un'azienda nel settore di infissi e serramenti che ha sede a Bellaria Igea Marina. Il 48enne stava percorrendo la Statale 16 in direzione Bologna, in sella al suo Ducati Monster, quando per cause in corso d'accertamento - nel frangente stava piovendo con forza - ha perso il controllo della due ruote, urtando contro un cordolo e finendo contro la segnaletica stradale. La moto è andata completamente distrutta in un successivo impatto con un guardrail, mentre l'uomo, già sbalzato di sella, è morto dopo il primo, rovinoso impatto. Sul posto sono intervenuti personale del 118, dei Carabinieri e della Polizia Stradale.