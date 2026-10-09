Incidente mortale a Rimini, moto si schianta contro la segnaletica: muore un 48enne

Tragedia sulla Statale 16, in direzione Bologna: intorno alle 23.30 un motociclista si è schiantato alla rotonda Valentini

Aggiornamento: si chiamava Fabio Di Donato il motociclista deceduto nell'incidente. Era originario del milanese, ma viveva da anni a Rimini. Era titolare di un'azienda nel settore di infissi e serramenti che ha sede a Bellaria Igea Marina.

Incidente mortale nella tarda serata a Rimini, giovedì 8 ottobre sulla strada statale 16, intorno alle 23.30, all’altezza della rotonda Valentini. Un uomo del 1978, alla guida della propria moto, è rimasto vittima di un violentissimo schianto mentre stava percorrendo la strada statale 16 in direzione Bologna. Secondo le prime informazioni, il motociclista stava procedendo probabilmente ad alta velocità quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro la segnaletica stradale. Stava piovendo e la strada risultava bagnata e probabilmente molto scivolosa. L’impatto è stato devastante. La moto è andata completamente distrutta, con parti del mezzo disseminate sulla carreggiata. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa della violenza dello schianto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi la Polizia Stradale e i Carabinieri per effettuare gli accertamenti necessari regolare il traffico e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.