Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma: video virale, sede commissariata

Il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale Emilia-Romagna annuncia il commissariamento per “incompatibilità politica”. Il Pd chiede a Meloni di prendere posizione

Nella sede di Fratelli d’Italia di Parma, un gruppo di giovani ha intonato cori fascisti e inni al Duce. Il video, girato la sera del 28 ottobre — anniversario della Marcia su Roma — è rapidamente diventato virale sui social.

In seguito alla diffusione delle immagini, il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale Emilia-Romagna ha annunciato il commissariamento della federazione provinciale di Parma, motivandolo con “ragioni di incompatibilità politica”.

La vicenda ha suscitato immediate reazioni politiche. Il Partito Democratico ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a condannare pubblicamente l’accaduto e a prendere le distanze da ogni manifestazione di ispirazione neofascista.