Coriano aderisce alla Settimana della Celiachia: a scuola menù senza glutine per tutti i bambini

L’iniziativa “Tutti a tavola” coinvolge le scuole dell’infanzia: sensibilizzazione su inclusione, corretta informazione e alimentazione senza glutine

In occasione della Settimana della Celiachia 2026, che quest’anno si svolge dal 9 al 17 maggio, il Comune di Coriano ha aderito all’iniziativa “Tutti a tavola”, progetto promosso dall’Associazione Italiana Celiachia per informare e sensibilizzare.

La celiachia è una malattia che, secondo i dati, colpisce 1 persona su 100 e può comparire a qualsiasi età. Può essere completamente asintomatica o manifestarsi in modi diversi, ecco perché è chiamata “malattia camaleonte”. Dalla celiachia non si guarisce, ma seguendo una dieta completamente senza glutine si può tornare a star bene come prima.

Oggi, lunedì 11 maggio, a tutti i bambini di tutte le scuole dell’Infanzia del Comune verrà servito un menù completamente senza glutine.

Tale iniziativa ha come obbiettivi far capire alle persone che ci sono tanti piatti naturalmente senza glutine che vanno bene per tutti, non solo per i soggetti celiaci, e permettere alla popolazione di comprendere che accogliere un celiaco non è difficile.

La presenza di un celiaco richiede attenzione e consapevolezza, non paura o separazione. Oggi esistono strumenti, alimenti e procedure che consentono di gestire la celiachia in sicurezza, favorendo la piena partecipazione alla vita sociale.

È fondamentale promuovere una cultura dell’inclusione che coinvolga scuole, famiglie, operatori della ristorazione e comunità educative. Un gesto semplice, come prevedere alternative senza glutine durante una festa o garantire pasti adeguati in mensa, può fare una grande differenza nel benessere emotivo di un bambino.

“Anch’io sono celiaca - afferma l’assessore Anna Pecci. - La celiachia non deve mai diventare motivo di isolamento, soprattutto tra i bambini. Attraverso questa iniziativa vogliamo far sì che tutti abbiano più informazioni, in modo che bambini e adulti celiaci possano passare momenti conviviali assieme al resto del gruppo, sia che essi siano a scuola, ad una festa di compleanno o ad esempio in uno spogliatoio dopo l’allenamento. La celiachia non è un limite, ma è solo una delle tante diversità. E la diversità deve essere vista come una ricchezza non come un ostacolo, perché, come dice lo slogan, UNA SOCIETÀ PIÙ INCLUSIVA È UNA SOCIETÀ MIGLIORE PER TUTTI”.

“La Celiachia non è contagiosa - Afferma il vicesindaco, Senatrice Domenica Spinelli. - Lo ribadisco con forza perché anch’io sono celiaca e l’ho scoperto da adulta e mi ha fatto molto male sentir dire da una persona conosciuta questa frase. Oggi ci sono più strumenti di informazione, ci sono più alimenti, serve solo una maggiore cultura del rispetto e dell’inclusione. Questo è il motivo per cui, nel mio ruolo di amministratore locale e quindi di vicesindaco del Comune di Coriano e nel mio ruolo di senatore della Repubblica, ho deciso di impegnarmi su questo tema, un tema che riguarda oltre 600 mila persone, un tema che necessita di norme chiare e maggiore elasticità. Faccio parte dell’intergruppo parlamentare che si occupa del tema e, insieme alla Presidente Senatrice Elena Murelli e a tutti i colleghi, ci stiamo impegnando affinché la celiachia non sia più considerata un limite nella società. Per tutte queste ragioni quest’anno abbiamo deliberato come Comune l’adesione all’iniziativa “Tutti a tavola tutti insieme, le giornate del menù senza glutine“ perché bisogna investire nei bambini affinché ci possa essere la vera inclusione partendo dalla scuola”.

Per informazioni sulla settimana della celiachia e visualizzare i Comuni che hanno aderito all’iniziativa: Settimana Nazionale della Celiachia.