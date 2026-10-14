Coriano, al via gli incontri con l’autore: Gabriella Guidi presenta il romanzo Una vita maledetta

Sabato 17 ottobre alla Biblioteca Battarra la scrittrice racconta la storia di Alida, una donna albanese costretta a diventare una “vergine giurata” per assumere il ruolo di capofamiglia

Una storia di coraggio, libertà e ricerca della propria identità apre la nuova stagione di “Incontri con l’autore – Autunno/Inverno 2026/27”, promossa dal Comune di Coriano e dalla Biblioteca comunale “Giovanni Antonio Battarra”.

Sabato 17 ottobre alle ore 17, nella Sala “Gianna Preda” della Biblioteca Battarra, la scrittrice Gabriella Guidi presenterà il romanzo Una vita maledetta (Transeuropa Edizioni), ispirato alla storia vera di una donna albanese costretta a diventare una Burrnesh, una “vergine giurata”, per assumere il ruolo di capofamiglia.

Protagonista è Alida, nata tra le montagne del Nord dell’Albania, in una comunità ancora regolata dal Kanun, un antico codice di norme e tradizioni che disciplina la vita familiare e sociale. Quando il padre rimane gravemente ferito a seguito di una vendetta, Alida viene scelta per sostituirlo alla guida della famiglia. Costretta dalla madre a rinunciare alla propria femminilità, si sottopone a un rito davanti ai capiclan, assume abiti e comportamenti maschili e pronuncia un voto di castità destinato a durare tutta la vita.

Da quel momento Alida viene riconosciuta socialmente come uomo, acquisendo diritti e responsabilità fino ad allora riservati esclusivamente agli uomini. Ma dietro questa nuova identità continua a vivere il desiderio di essere sé stessa, di amare e di costruire una famiglia.

L'incontro con Leck, un giovane di cui si innamora, alimenta la speranza di una vita diversa. Insieme decidono di sfidare le regole della comunità e intraprendere una fuga lunga e pericolosa, che li porterà dall'Albania attraverso l'Europa e il Messico fino agli Stati Uniti. A Chicago, lontana dal mondo che l'aveva privata della propria identità, Alida potrà finalmente riappropriarsi della propria vita.

Gabriella Guidi, originaria di Sassocorvaro e residente a Urbino, si è avvicinata alla scrittura trasformando ricordi, incontri e testimonianze in racconti. Una vita maledetta, il suo primo romanzo, ha ottenuto diversi riconoscimenti letterari. Con il successivo Bacha Bazi – L'infanzia rubata (Fox&Sparrows Edizioni), l'autrice prosegue il suo percorso narrativo dedicato a vicende umane segnate dalla sofferenza, dalla resilienza e dalla ricerca della libertà.

L'appuntamento inaugura un calendario di quattordici incontri a ingresso libero, che accompagnerà il pubblico fino a marzo 2027. La rassegna proporrà romanzi, testimonianze, storia locale, fumetti e nuove proposte letterarie, offrendo occasioni di dialogo diretto tra scrittori e lettori.

«Abbiamo scelto di aprire la nuova stagione con un romanzo che affronta temi profondi e attuali, come la libertà, l'identità e il coraggio di scegliere la propria vita – sottolinea l'assessore alla Cultura Anna Pazzaglia –. La storia di Alida ci porta a riflettere sulla condizione femminile e sul peso delle tradizioni, ma soprattutto sulla forza di una donna che non rinuncia a sé stessa. È questo il valore della lettura: farci incontrare vite diverse dalle nostre e porci nuove domande».

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella Sala “Gianna Preda” della Biblioteca comunale “Giovanni Antonio Battarra” di Coriano, con ingresso libero.