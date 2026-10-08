Coriano, al via il corso UEFA C per allenatori di calcio

31 corsisti impegnati in 128 ore di formazione

È iniziato lunedì 5 ottobre a Coriano il corso per l’abilitazione ad allenatore di calcio UEFA C, realizzato con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Il percorso vede la partecipazione di 31 corsisti e permetterà loro di acquisire l’abilitazione necessaria per allenare nell’attività di base e nel settore giovanile, rappresentando un’importante opportunità di formazione e qualificazione per il territorio.

Il corso, organizzato dall’AIAC – Associazione Italiana Allenatori Calcio per conto del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), terrà lezioni non solo di tecnica, tattica e preparazione atletica, ma anche di psicologia, medicina dello sport e altro: la preparazione degli allenatori rappresenta infatti un elemento fondamentale per garantire qualità all’attività sportiva e accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita dentro e fuori dal campo.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 128 ore, dal 5 ottobre al 19 dicembre, con lezioni dal lunedì al sabato presso il Centro Giovani di Coriano. Al termine della formazione, gli esami per il conseguimento dell’abilitazione si svolgeranno dal 21 al 23 gennaio 2027.

All’inaugurazione erano presenti l’Assessore allo Sport Anna Pecci, il Vicepresidente AIAC Romagna Mauro Belpani, il Presidente AIAC Rimini Mattia Vincenzi, la Presidente della Polisportiva Junior Coriano Sabina Marzi e il docente Maurizio Giordani.

La realizzazione di un corso di questo livello rappresenta un’importante opportunità per Coriano, favorendo la formazione di nuove figure qualificate nel settore sportivo e contribuendo alla crescita e alla valorizzazione del movimento calcistico locale.

«Come Amministrazione Comunale – dichiara l’Assessore allo Sport Anna Pecci – siamo particolarmente lieti di sostenere e patrocinare un’iniziativa che riconosciamo non solo per il suo valore sportivo, ma anche formativo e sociale. Formare nuovi allenatori significa investire nella qualità dello sport e, soprattutto, nella crescita dei nostri giovani. L’allenatore è infatti una figura che svolge un ruolo fondamentale non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche educativo: attraverso lo sport vengono trasmessi valori quali il rispetto, la responsabilità, la collaborazione, l’impegno e il fair play.

Il nostro sostegno istituzionale nasce quindi dalla consapevolezza del valore complessivo di questo progetto. Ringraziamo l’AIAC, il Settore Tecnico FIGC, la Polisportiva Junior Coriano e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del corso, che porta a Coriano un’importante occasione di formazione e qualificazione. Come Amministrazione continueremo a sostenere le iniziative che fanno dello sport uno strumento di formazione, inclusione e crescita della comunità, rafforzando il ruolo di Coriano nella promozione della cultura sportiva».