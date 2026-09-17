Coriano, al via la distribuzione delle nuove guide Hera per la raccolta dei rifiuti

Coinvolte circa 1.200 famiglie della zona extraurbana

Partita la distribuzione delle nuove guide-calendario Hera per la raccolta domiciliare dei rifiuti rivolte alle famiglie residenti nella zona extraurbana del comune di Coriano.

La consegna sarà effettuata direttamente a domicilio dagli incaricati di Hera e coinvolgerà circa 1.200 utenze domestiche. L’iniziativa ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini uno strumento pratico e aggiornato per consultare il servizio di raccolta e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

Il nuovo calendario entrerà in vigore dal 1° ottobre 2026 e accompagnerà le famiglie nell’utilizzo del servizio nei mesi successivi. La distribuzione delle nuove guide non comporta alcuna modifica al servizio: giorni e orari di raccolta restano infatti invariati rispetto all’attuale organizzazione.

All’interno della guida sono riportati il calendario dei ritiri e tutte le informazioni utili per effettuare correttamente la raccolta differenziata. Sono inoltre presenti indicazioni pratiche per separare correttamente le diverse frazioni di rifiuto, insieme a suggerimenti per ridurre la produzione degli scarti e migliorare la qualità della differenziata.

La guida, realizzata in un pratico formato tascabile, è pensata sia come calendario da consultare quotidianamente sia come strumento informativo sul servizio di raccolta porta a porta attivo nel territorio. Oltre ai giorni di esposizione dei rifiuti, contiene approfondimenti e consigli utili per adottare comportamenti sempre più sostenibili nella gestione dei rifiuti domestici.

I canali di contatto Hera

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili il sito www.gruppohera.it e l'app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. L'app consente di consultare le modalità di conferimento dei rifiuti e accedere a numerosi servizi dedicati ai cittadini.