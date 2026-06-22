Coriano, Andrea Santangelo ospite della rassegna “Incontri con l’autore” in Piazza Mazzini

Martedì 23 giugno lo storico presenta il libro “Storie di comando” dedicato ai generali italiani del Risorgimento

Prosegue con il quarto appuntamento la rassegna estiva “Incontri con l’autore” promossa dal Comune di Coriano. Martedì 23 giugno alle ore 21.00, in Piazza Mazzini, sarà ospite lo storico militare Andrea Santangelo, che presenterà il suo ultimo libro Storie di comando. I generali italiani del Risorgimento (Salerno Editrice).

L’appuntamento si inserisce all’interno di un ciclo di incontri letterari pensato per offrire alla cittadinanza occasioni di approfondimento e confronto attraverso libri, storia e attualità. La rassegna, in programma nei mesi di giugno e luglio, sta coinvolgendo autori e studiosi capaci di proporre riletture originali della realtà e delle principali vicende storiche, trasformando Piazza Mazzini in uno spazio di incontro, dialogo e crescita culturale aperto a tutti.

Attraverso una rilettura critica delle guerre d’indipendenza, il volume restituisce un'immagine più autentica e complessa dei comandanti militari che contribuirono alla costruzione dell'Italia unita. Lontano dai miti scolastici e dalle semplificazioni della storiografia tradizionale, Santangelo racconta uomini alle prese con rivalità, decisioni difficili, errori strategici, intuizioni spesso ignorate e autentici atti di coraggio.

Il libro propone una riflessione sul ruolo dei vertici militari del Risorgimento, mettendo in luce aspetti umani e professionali che hanno segnato alcune delle pagine più importanti della storia nazionale.

«Crediamo molto in questa rassegna – afferma il Sindaco Gianluca Ugolini - perché offre ai cittadini l'opportunità di incontrare gli autori, approfondire temi di interesse storico e culturale e confrontarsi direttamente con chi i libri li scrive. Sono occasioni preziose per alimentare la curiosità, il dialogo e la partecipazione alla vita culturale della comunità».

«Siamo felici di accogliere nuovamente a Coriano Andrea Santangelo, autore e storico che il nostro pubblico ha già avuto modo di apprezzare in diverse occasioni. - Dichiara l’assessore alla Cultura Anna Pazzaglia. - I suoi incontri riescono sempre a rendere la storia viva e coinvolgente, offrendo spunti di riflessione e chiavi di lettura originali. Con questo nuovo libro ci propone una rilettura del Risorgimento che va oltre i luoghi comuni, aiutandoci a conoscere più da vicino i protagonisti di una stagione fondamentale per la costruzione dell'Italia».

L’autore:

Andrea Santangelo, storico militare e presidente del Comitato Scientifico del Museo della Linea Gotica, è autore di numerosi saggi dedicati alla storia della guerra e dei conflitti. Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano La battaglia di El Alamein (2020), Andare per la Linea Gotica (2021), Invincibile Russia (2022) e Le vie delle guerre (2025).

L'incontro è a ingresso libero.