Coriano: aperto il bando 2025 per le agevolazioni sulla bolletta rifiuti

Fino al 75% di sconto sulla bolletta rifiuti: Coriano pubblica il bando 2025

È stato pubblicato il bando del Comune di Coriano per accedere alle agevolazioni della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) per il 2025. Anche quest’anno l’Amministrazione conferma contributi economici per un totale di 20.000 euro finanziati dal bilancio, rivolti alle utenze domestiche.

Per i residenti nel Comune di Coriano, in possesso di un’abitazione non di lusso e con un ISEE non superiore a 13.000 euro, viene riconosciuta la riduzione al 75% sulla bolletta Hera, che sale fino all’esenzione totale nel caso di ultrasessantacinquenni, nuclei familiari con disabili superiori al 66%, cassaintegrati o disoccupati da almeno 6 mesi.

Il bando, con scadenza il 10 ottobre 2025, è consultabile sul sito del Comune di Coriano. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 0541 659819.

“Anche per il 2025 i cittadini potranno presentare le domande per accedere alle agevolazioni – ha detto l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia –. Siamo convinti che sia un aiuto importante per le famiglie più bisognose, visto anche i numeri dello scorso anno, con 96 domande ammesse, di cui 57 esonerate al 100% dal pagamento della bolletta e 35 ammesse a una riduzione del 75%. Invito a visionare i requisiti richiesti sul sito del Comune per ottenere tutte le informazioni necessarie ai contributi”.