Coriano: autofficina copriva attività di spaccio. Arrestati due giovani

Sequestrati 300 grammi di cocaina, marijuana e denaro

La Polizia Stradale di Riccione ha arrestato nei giorni scorsi due cittadini di nazionalità straniera, di 23 e 24 anni, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La Polizia è intervenuta presso l'autofficina dei giovani, sospettando che i due spacciassero droga. All'arrivo degli agenti stavano svolgendo lavori su un'automobile a loro riconducibile: la Polizia ha così scoperto che l'alloggiamento della ruota di scorta era diventato il nascondiglio di tre involucri di cocaina, per un peso totale di 300 grammi. Le perquisizioni presso le abitazioni dei due ventenni hanno permesso il rinvenimento di qualche dose di marijuana e di 5450 euro, somma ritenuta provento di spaccio. Questa mattina (lunedì 28 luglio) l'arresto degli indagati è stato convalidato: il giudice ha disposto nei loro confronti l'obbligo di firma, in attesa del processo.