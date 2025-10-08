Coriano brinda ai dati turistici: "Cresciamo: più interesse per le zone dell'entroterra"

"Coriano sta diventando sempre più una meta capace di unire natura, enogastronomia, cultura e benessere", le parole del sindaco Ugolini

Coriano registra nel 2025 +19,2% di arrivi totali e +17,5% di pernottamenti, con una crescita significativa del turismo estero: +34,3% di arrivi e +32,9% di presenze. Un segnale forte per il turismo dell’entroterra e per chi sceglie esperienze autentiche tra colline, borghi e ospitalità diffusa. Nel dettaglio, nei primi otto mesi del 2025 Coriano ha accolto 4.447 turisti (di cui 3.319 italiani e 1.128 stranieri) per un totale di 12.078 pernottamenti (7.756 italiani e 4.322 esteri).

“Siamo orgogliosi di vedere come anche il nostro territorio stia beneficiando di questa nuova attenzione per le colline romagnole, - dichiara il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini. - Coriano sta diventando sempre più una meta capace di unire natura, enogastronomia, cultura e benessere. Il nostro impegno è quello di valorizzare un turismo rispettoso del territorio, capace di generare economia e qualità della vita per i cittadini.”

Coriano si inserisce nel quadro del comparto turistico provinciale come esempio di turismo esperienziale e di prossimità, dove aziende agricole, strutture ricettive, ristoratori e associazioni collaborano per costruire un’offerta sempre più qualificata e autentica.

“Questi dati confermano che Coriano è sempre più riconosciuto come un luogo in cui cultura, sport, paesaggio e accoglienza convivono in armonia, - commenta l’Assessore al Turismo e alla Cultura, Anna Pazzaglia. - Lavoriamo con passione per far scoprire ai visitatori un territorio che racconta storie vere: dai borghi alle cantine, dai teatri agli eventi che animano le nostre colline. È un turismo che mette al centro le persone, la qualità e il valore della comunità.”