Coriano, cade in bicicletta e batte violentemente la testa: 50enne ucraina trasportata in elisoccorso al Bufalini

In sella alla bicicletta ha improvvisamente perso il controllo del mezzo

Paura questa mattina attorno alle ore 10 a Coriano per un grave incidente avvenuto in via Vecciano, all’altezza del civico 100. Una donna ucraina di circa 50 anni è caduta dalla bicicletta battendo violentemente la testa ed è finita nel fosso a bordo strada. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era appena uscita dall’abitazione dove lavora come badante e stava usufruendo del suo giorno libero. In sella alla sua bicicletta si stava dirigendo verso Rimini quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra nel fosso che costeggia la carreggiata. Alcuni passanti hanno notato la donna a terra immediatamente dato l’allarme chiamando il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del servizio sanitario, i cui operatori hanno prestato le prime cure alla donna. Considerata la gravità dell’impatto alla testa, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Ravenna. L’elicottero è atterrato in un campo a pochi metri dal luogo dell’incidente. La 50enne è stata inizialmente caricata in ambulanza per essere stabilizzata dai sanitari e successivamente trasferita a bordo dell’elicottero, che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Per consentire le operazioni di soccorso e l’atterraggio dell’elicottero, la strada è stata temporaneamente chiusa dalla Polizia Locale di Coriano in entrambe le direzioni, sia verso monte sia in direzione Rimini. Dai primi accertamenti sembrerebbe che non siano coinvolti altri veicoli nell’incidente: la donna avrebbe perso autonomamente il controllo della bicicletta. Le cause della caduta sono comunque al vaglio delle forze dell’ordine.