Coriano celebra il Primo Maggio: torna la Festa del Lavoro tra tradizione e motori

Dalla sfilata dei trattori alla benedizione dei mezzi, fino a eventi culturali e religiosi: un fine settimana ricco di appuntamenti per la 73ª edizione della storica manifestazione

A Coriano il Primo Maggio non è solo una ricorrenza, ma un appuntamento identitario che da oltre 70 anni racconta il legame profondo tra comunità, lavoro e tradizione. Anche nel 2026 torna la Festa Cristiana del Lavoro, giunta alla sua 73ª edizione, con un programma ricco di eventi che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto il fine settimana.

Si parte venerdì 1° maggio con il momento più atteso: la tradizionale sfilata dei trattori, simbolo della storia agricola del territorio.

Il programma della mattinata si aprirà già dalle prime ore del giorno:

dalle 7.00 alle 8.30 è previsto il raduno dei trattori in via Piane.

Alle 8.30 partirà la colonna dei mezzi diretta verso il centro del paese, dove dalle 9.00 alle 12.00 i trattori resteranno esposti lungo via Garibaldi fino alla rotatoria tra via Marano e via Berlinguer.

Alle 11.15 in piazza Don Minzoni si terrà la Santa Messa, seguita alle 12.15 dalla sfilata dei mezzi e dalla tradizionale benedizione, momento particolarmente sentito che rinnova ogni anno un gesto di affidamento e buon auspicio per il lavoro.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Coriano, con il patrocinio del comune e di Terre di Coriano, si conferma ogni anno un evento capace di unire generazioni diverse, mantenendo viva una tradizione rurale che è ancora oggi parte dell’identità locale e che richiama numerose presenze. È una festa con un elevato valore simbolico ed è considerata storicamente di buon auspicio per la nuova stagione che attende gli imprenditori agricoli.

«La Festa del Primo Maggio è uno degli appuntamenti più sentiti per la nostra comunità – sottolinea il Sindaco Gianluca Ugolini – perché rappresenta le nostre radici e il valore del lavoro, ma anche la capacità di stare insieme e di accogliere. È una tradizione che si rinnova ogni anno e che continua a crescere, coinvolgendo realtà diverse e attirando tante persone. Un momento in cui Coriano si riconosce e si racconta».

Eventi collaterali

Accanto alla tradizione agricola, si rinnova anche l’appuntamento con i motori: nel corso della giornata è previsto il raduno e la benedizione di auto e moto storiche, organizzato dall’associazione Benessere Le Saline Shiatsu con il patrocinio del Comune di Coriano.

L’iniziativa, che prevede iscrizione per i partecipanti ([email protected] – 3398309406-338159646), si articolerà secondo il seguente programma: raduno dei mezzi dalle ore 10 in Piazza F.lli Cervi con giro panoramico del territorio, corteo e benedizione. Alle ore 13 si trasferiranno in Piazza Don Minzoni per il pranzo. Dalle 15.30 alle 17.00 mostra delle vetture e delle moto fino al termine della manifestazione.

Accanto a questi appuntamenti, cresce anche la partecipazione legata al mondo delle due ruote con il Moto Incontro del SIC, promosso dal Moto Club Misano, in programma tra il 2 e 3 maggio.

L’iniziativa farà tappa sabato 2 maggio alla Casa del SIC a Sant’Andrea in Besanigo intorno alle 17.30, per poi proseguire con una successiva tappa nel centro di Coriano, unendo passione sportiva e solidarietà nel ricordo di Marco Simoncelli.

Il fine settimana sarà arricchito anche da proposte culturali.

Dall’1 al 3 maggio la Sala della Biblioteca Battarra ospiterà la mostra d’arte “Recuperando me – Il tempo dopo la piena” di Angelo Santoni, un percorso che intreccia memoria, rinascita e identità. Orari di apertura: 10-13 e 17-19. Ingresso Libero.

Domenica 3 maggio alle ore 12 spazio a un momento dal forte valore simbolico per la comunità: l’intitolazione di una piazzetta a San Carlo Acutis a Sant’Andrea in Besanigo. La cerimonia sarà preceduta dalla Santa Messa e vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose.