Coriano celebra l’80° della Liberazione con due serate tra storia e memoria

Il 2 luglio protagonista lo storico Andrea Santangelo, esperto di Linea Gotica, con un’indagine sul suo lavoro tra ricerca e divulgazione

Sarà Piazza Mazzini nel cuore storico di Coriano capoluogo ad ospitare due iniziative dedicate alla Storia. Due iniziative dell'Associazione Nazionale Faleristica avviate in collaborazione con il comune di Coriano in occasione degli 80 anni della Liberazione nell’ambito del progetto “ 80 di LIbertà".

La prima si terrà giovedì 26 giugno alle ore 21.00 per presentare il libro “ Volta la carta.La vita di Fortunato De Pin dai campi di grano ai campi di concentramento”.

Fortunato De Pin venne inviato al fronte come giovane soldato: l'8 settembre 1943 fu fatto prigioniero dai tedeschi e, rifiutando di aggregarsi alle truppe del Duce, venne portato in Germania dove visse l'esperienza dell'internamento. Nel 1985 De Pin ricevette il diploma d' Onore ai Combattenti per la Libertà e nel 2013 la “Medaglia d'Onore”.Il libro racconta le sue memorie di prigionia, estese ai ricordi della giovinezza, raccolte in collaborazione con la figlia Domenica poco prima della sua morte, avvenuta nel 2021.

La figlia Domenica dialogherà con Gabriele Cavalli, presidente ANCR ( Associazione Nazionale combattenti e Reduci), sezione di Sassofeltrio.

Il 2 lugliosi terrà il secondo incontro, alle ore 21, moderato dal Presidente ANF Raffaele Scozzafava che condurrà un'indagine minuziosa e scrupolosa sul mistero del relatore della giornata, il prof. Andrea Santangelo. L'Indagine partirà dagli studi in archeologia e ai primi manoscritti per arrivare alle sue ultime pubblicazioni. Archeologo, scrittore e storico militare, Sant'angelo è uno dei maggiori conoscitori della Linea Gotica, oltre ad essere divulgatore storico e collaboratore con quotidiani, riviste, radio e TV .