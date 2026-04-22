Coriano celebra la Liberazione: incontro con lo storico Mirco Carrattieri

In occasione della Festa della Liberazione, l’ANPI organizza alla biblioteca di Coriano una conferenza dedicata ai percorsi della memoria e al progetto europeo Liberation Route Europe

Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 18:00, la Sezione A.N.P.I. “F.lli Ciavatti”, in occasione della Festa della Liberazione, promuove una conferenza pubblica dal titolo “Sulle vie della Liberazione”, tenuta dal dott. Mirco Carrattieri.

Storico e studioso di rilievo nel campo della public history, Mirco Carrattieri è recentemente stato nominato Direttore generale dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” di Milano. Dirige inoltre il Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana ed è tra i fondatori della rete “Paesaggi della Memoria”. Coordina la redazione della rivista “E-Review” ed è stato Presidente di Istoreco Reggio Emilia dal 2009 al 2015.

La sua attività di ricerca si è concentrata sulla storiografia italiana in epoca fascista e sulla Prima guerra mondiale a Reggio Emilia. Nel campo della public history ha contribuito a importanti progetti divulgativi, tra cui la mostra “Così lontana, così vicina”, l’applicazione ResistenzApp e l’e-book “La Resistenza in Italia”. Dirige inoltre, insieme a Valeria Galimi, la collana “Storie in pubblico” per l’editore Unicopli.

L’incontro sarà anche occasione per approfondire il progetto Liberation Route Europe, un memoriale internazionale che collega i luoghi simbolo della Seconda guerra mondiale attraverso un percorso europeo della memoria.

L’evento si terrà presso la Sala della Biblioteca comunale “G. A. Battarra”, in via M. L. King 13, a Coriano.